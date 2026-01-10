Astronauti se s ISS-a neplanirano vraćaju već u četvrtak

Četvero astronauta posade Crew-11 morat će se nekoliko mjeseci prije planiranog rasporeda vratiti na Zemlju jer je jedan od njih doživio ozbiljniji zdravstveni problem protekloga tjedna

Sandro Vrbanus subota, 10. siječnja 2026. u 20:17
Oleg Platonov, Mike Fincke, Zena Cardman, Kimiya Yui 📷 NASA/Robert Markowitz
Iz NASA-e je stigla potvrda onoga što je prije nekoliko dana bilo najavljeno – zbog zdravstvenog stanja jednog od članova aktualne posade misija Crew-11 bit će skraćena za nekoliko mjeseci, pa će se njezin četveročlani tim s Međunarodne svemirske postaje vratiti na Zemlju nešto ranije. NASA i SpaceX, čijom kapsulom ova posada putuje, odredili su srijedu, 14. siječnja, u 22 sata po UTC vremenu (odnosno 23 sata po hrvatskom vremenu), kao najraniji termin za odvajanje kapsule od ISS-a

Povratak letjelice Dragon, u kojoj će se nalaziti NASA-ini astronauti Zena Cardman i Mike Fincke, JAXA-in astronaut Kimiya Yui te kozmonaut Roscosmosa Oleg Platonov, predviđen je za četvrtak, 15. siječnja. Slijetanje bi se trebalo dogoditi oko 9:40 (po hrvatskom vremenu, 3:40 lokalno) u Tihom oceanu nedaleko obale Kalifornije. Konačan odabir točnog vremena i lokacije ovisit će o spremnosti prihvatnih timova te o vremenskim uvjetima i stanju mora na planiranoj lokaciji.

Redovne i manje redovne aktivnosti

Iz NASA-e su još jednom potvrdili kako je stanje oboljelog astronauta stabilno, ali zbog zaštite privatnosti medicinskih podataka i dalje nisu objavljeni dodatni detalji o prirodi zdravstvenih poteškoća. Ipak, iz njihovih se redovitih priopćenja možda može iščitati o kome je riječ.

NASA, naime, na svojem blogu piše kako su članovi Ekspedicije 74 nastavili s redovnim aktivnostima i znanstvenim istraživanjima u orbitalnom laboratoriju, unatoč tome što se trenutačno već pripremaju za povratak. Započeli s provjerom sustava i funkcionalnosti svojih odijela za kapsulu Dragon. Ova je verifikacija nužna jer mikrogravitacija uzrokuje produljenje kralježnice i pomicanje tjelesnih tekućina prema glavi, što mijenja dimenzije tijela astronauta dok su u orbiti. Uz provjeru dimenzija, četvorka je testirala i audio te video komunikacijske sustave unutar odijela, koji će im trebati tijekom deorbitiranja.

Posada Crew-11 tijekom treninga za lansiranje 📷 SpaceX
Nadalje, paralelno s tim pripremama, zapovjednica Zena Cardman obavila je održavanje svemirskih odijela, astronaut Kimiya Yui radio je na eksperimentima u sklopu farmaceutskog laboratorija, a kozmonaut Oleg Platonov provodio je znanstveno istraživanje vaskularnog zdravlja. U tom se pregledu redovnih aktivnosti ne spominje ime Mikea Finckea, pa možemo špekulirati o tome kako je upravo on osoba kojoj je potrebna dodatna medicinska skrb, dostupna samo na Zemlji.



