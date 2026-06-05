Astronautima na ISS-u bilo naređeno da se pripreme za hitnu evakuaciju

NASA je naredila posadi Međunarodne svemirske postaje da odjene svemirska odijela i skloni se u kapsulu Crew Dragon nakon što se pogoršalo dugogodišnje curenje zraka u ruskom modulu Zvezda

Sandro Vrbanus petak, 5. lipnja 2026. u 18:40

Na Međunarodnoj svemirskoj postaji došlo je do pogoršanja situacije s curenjem zraka, zbog čega je američka svemirska agencija NASA ovog tjedna izdala hitnu zapovijed astronautima da se sklone i pripreme za potencijalnu evakuaciju. Prema prvim službenim informacijama, gubitak pritiska zabilježen je u prijelaznom tunelu ruskog servisnog modula Zvezda, koji je curio i ranije. Odluku o popravku donijela je ruska svemirska agencija Roscosmos nakon što su na spomenutom dijelu orbitalnog laboratorija uočena nova curenja zraka. Tehnički zahvat na sanaciji oštećenja službeno je započeo u petak, 5. lipnja.

Pripravnost za evakuaciju

Ovaj tehnički problem nije novijeg datuma, no posljednje analize pokazuju da se intenzitet curenja pojačao. Glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens potvrdila je da spomenuti tunel već neko vrijeme pati od pukotina i curenja. Ruska svemirska agencija Roscosmos do sada je poduzimala sve dostupne mjere kako bi ublažila ovaj problem, no situacija je još u ponedjeljak zahtijevala hitnu reakciju operativnog centra.

Pukotine na modulu već su duže vrijeme predmet zabrinutosti i pod strogim su nadzorom NASA-e. Američki astronauti i ruski kozmonauti zajednički rade na utvrđivanju točnog uzroka nastanka ovih oštećenja na konstrukciji postaje. Zbog najnovijeg razvoja događaja i povećanog rizika, kontrola misije prvi je put aktivirala protokole za izvanredne situacije vezane uz curenje zraka iz postaje.

Četiri člana najnovije misije Crew-12, koju čine dva američka i jedan francuski astronaut te jedan ruski kozmonaut, stavljeni su pod hitne mjere opreza. Savjetovano im je da uđu u svoju letjelicu Crew Dragon, koja je spojena s postajom, kao i da odjenu svemirska odijela u slučaju da daljnji razvoj događaja nametne potrebu za hitnim napuštanjem orbitalnog laboratorija, dok njihovi ruski kolege pokušavaju popraviti modul Zvezda.

Odluka o povlačenju posade u sigurnosni položaj unutar kapsule Dragon donesena je isključivo kao preventivna mjera kako bi se eliminirao bilo kakav rizik za astronaute tijekom izvođenja tehničkih zahvata na kritičnom dijelu strukture postaje, poručili su iz NASA-e.

Nakon otprilike dva sata, NASA je astronautima poslala i uputu da je sigurno vratiti se u glavni dio postaje. Roscosmos je privremeno zaustavio napore za popravak strukture unutar prijelaznog tunela servisnog modula Zvezda, poznatog kao PrK, dok se ne obavi više mjerenja i prikupe dodatni podaci, poručila je Stevens. S obzirom na ovaj razvoj događaja, posadi je naređeno da se vrati planiranim aktivnostima, a NASA i Roscosmos najavili su nastavak suradnje na rješavanju problema "dihtanja" tunela modula Zvezda.

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