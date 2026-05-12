Aviteh je preselio u vlastitu zgradu vrijednu 2 milijuna eura - vodimo vas unutra

Aviteh je otvorio vlastitu poslovnu zgradu na Jankomiru. Četiri godine planiranja i dva milijuna eura investicije rezultiralo je prostorom koji rješava velike logističke i praktične izazove za tvrtku i njene kupce

Parking ispred nove Avitehove poslovnice na Jankomiru besplatan je i ima ga dovoljno. Ako ste ikad pokušali parkirati kod stare lokacije u Baštijanovoj, zacijelo se slažete kako je već to dovoljan razlog za najtoplije pozdraviti tvrtkino preseljenje u ulicu Velimira Škorpika 10.

Otvorenje Avitehove nove poslovne zgrade i poslovnice odigralo se 11. svibnja. Direktor Dario Lesić izgovorio je par prigodnih rečenica, prerezao crvenu vrpcu i nazdravio okupljenima. Potom su se otvorila vrata, a Avitehova ekipa u crnim majicama dočekala je prve kupce u svojem novom domu.

Izložbeni prostor podijeljen je u tematske cjeline kako bi se kupci lakše snašli među različitim kategorijama opreme

Taj novi dom nije malen; siva poslovna zgrada, čiji projekt potpisuje tvrtka Pixel Više, proteže se na oko 1.000 m2. Idejno je začeta prije četiri godine, a pretakanje te zamisli u stvarni objekt naposljetku je koštalo dva milijuna eura. Kad već navodimo brojke, spomenimo još i najzanimljiviju: čitavo postojeće skladište, prodaja i logistika preseljeni su sa stare lokacije na novu u svega dva dana. Avitehova poslovnica nije radila samo u četvrtak i petak, da bi već idućeg ponedjeljka nastavila s uobičajenim aktivnostima, desetak kilometara dalje.

Prostor s porukom

U prizemlju zgrade nalaze se servis i izdavanje robe, a u prodajni salon stiže se otvorenim stubištem, pa su ta tri entiteta sada povezana u svojevrsnu cjelinu. Izložbeni prostor ostavlja dojam kao da je projektiran s jasnim planom i ciljem. Zaobljeni lukovi razdvajaju pojedine zone, crveni akcenti dosljedno su provučeni kroz čitav interijer, a na tri mjesta nalaze se golemi drveni pultovi s urezanim Avitehovim amblemom, za kojima sjede tvrtkini prodajni predstavnici. Crni strop premrežen je tračnicama za reflektore i vidljivim instalacijama, što čitavom prostoru daje industrijsku notu, pa on ne izgleda kao tipičan tehnološki dućan. Dizajn interijera potpisuje studio Urbane ideje.

Dio Avitehove ponude čine hobistički i profesionalni dronovi namijenjeni različitim vrstama snimanja i rada na terenu

Avitehova ponuda raspoređena je po tematskim zonama pa je dovoljno baciti pogled na okolne police da bismo odmah znali nalazimo li se među dronovima, fotografskom opremom, rasvjetom, stativima ili dodacima za produkciju sadržaja. Posebno se ističu veliki DJI kutak te zasebne sekcije posvećene brendovima poput Canona, Sonyja, Blackmagica i SmallRiga. Osobito je zanimljivo kako su brojni izloženi proizvodi označeni natpisom "demo", što znači kako ih na licu mjesta možete opipati, ali i – iskušati.

Brojni proizvodi u novom prostoru dostupni su za razgledavanje i isprobavanje na licu mjesta

Po drugim dijelovima izložbenog prostora nalazi se sve ostalo što bi moglo zatrebati fotografima, snimateljima i stvarateljima sadržaja: gimbali, stativi, rasvjeta svih veličina i oblika, memorijske kartice, baterije, torbice, Blackmagicovi legendarni uređaji za produkciju i live streaming, profesionalna oprema iz kataloga Sennheisera i Saramonica, SmallRigovi dodaci i nosači – popis je zaista impresivan.

Zašto je Jankomir logičan potez

U izjavi danoj na otvorenju, direktor Dario Lesić bio je konkretan. Ideja o novoj lokaciji krenula je prije četiri godine, realizacija prije tri, izgradnja je trajala nešto više od godinu dana, a intenzivno uređenje prodajnog salona i samo preseljenje – premještanje cjelokupnog inventara i tehničke infrastrukture – opisao je kao najzahtjevniji dio cijelog projekta. "Napokon je cijeli Aviteh na jednoj adresi, na jednom mjestu", rekao je. Ta rečenica najbolje sažima pune četiri godine rada.

Prodajni predstavnici sjede za velikim drvenim pultovima, smještenim na tri pozicije unutar izložbenog prostora

Stara poslovnica u Baštijanovoj bila je funkcionalna, ali s rastom tvrtke njezina ograničenja postajala su sve izraženija. Parking blizu centra grada za kupce koji dolaze automobilom, pogotovo one koji kupuju veću i težu opremu, glavobolja je epskih proporcija. Za poslovne kupce – produkcijske kuće, televizije, geodetske tvrtke – logistika dostave robe u centar Zagreba nije idealna. Jankomir to rješava na vrlo izravan način; čitavo parkiralište oko zgrade pripada isključivo Avitehu, pa dostavna vozila i kupci imaju beskrajno lakši pristup, a čitava tvrtka – svih 27 zaposlenika, zajedno s kompletnim skladištem, servisnim odjelom i administracijom – sada je pod istim krovom.

U novom showroomu izložena je široka ponuda opreme za mobilnu produkciju i stvaranje sadržaja

Na katu iznad izložbenog prostora smješteni su uredi za sve odjele, kantina i prostor za odmor zaposlenika, te showroomovi za integracijska rješenja i enterprise dronove. Prema Lesiću, sve to nije samo organizacijska pogodnost, nego temelj za bolji i brži servis prema kupcima i partnerima.

Tvrtka koja raste

Aviteh postoji od 2012. godine i na hrvatskom tržištu ima uhodanu poziciju: više od stotinu brendova u portfelju, tri prodajna kanala – maloprodaja, veleprodaja i web-shop – i ime koje u lokalnoj foto i video zajednici postalo sinonim za nabavku opreme. Organizatori su sajma CinePhotoDays od njegova početka, a prisutni su i na ZagrebDoxu i DroneDaysu. Ponuda dronova pokriva im sve – od hobističkih dronova do profesionalnih bespilotnih sustava za sigurnosne službe i geodeziju.

U zadnje dvije godine tvrtka je rasla i geografski. Od 2024. Aviteh je prisutan u Bosni i Hercegovini s poslovnicom u Sarajevu, a od ove godine i u Srbiji, s poslovnicom u Beogradu. Tri poslovnice u tri države, sve s istim portfeljem i istom logikom poslovanja.

Avitehova ponuda uključuje velik izbor dodatne opreme za fotografiju, video produkciju i rad na terenu

"Sa sigurnošću mogu reći, imamo najkompletniju ponudu foto i video opreme, dronova i svega za stvaratelje sadržaja u ovom dijelu Europe", izjavio je Lesić na otvorenju. Asortiman koji se vidi u novom salonu teško je pronaći na jednom fizičkom mjestu u regiji – pogotovo uz stručnu prodaju i servis na istoj adresi. Za profesionalce koji biraju između web narudžbe iz inozemstva i lokalnog uvoznika koji zna što nudi i može popraviti sve što prodaje, to je bitna distinkcija.

Nova Avitehova poslovnica otvorena je za kupce od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 17 sati, a petkom od 9 do 16 sati. Adresa je Velimira Škorpika 10, Zagreb.