BFS 2026: Financijska pismenost kao prioritet

Završetak programa Bug Future Showa obilježile su financije, a u tu se priču uklopio posljednji panel dana: Pismenost 22. stoljeća – Preživljavanje u šumi bitova, laži i novca

U 'The Next Real' eri pismenost je prestala biti pitanje poznavanja slova i postala vještina navigacije kroz kompleksni labirint algoritama, medijskih spinova i digitalnih valuta. Stručnjaci iz svijeta tehnologije, medija i financija analizirat će kako kritički razmišljati u svijetu gdje granica između istine i 'fejka' postaje gotovo nevidljiva. Sudionici posljednje današnje panel rasprave na BFS-u 2026 bili su Toni Milun, Ivana Mandušić Hrupački (Aircash), Ivan Roje (Aestus i Parra) i Petra Bašić Jantolić (Addiko banka), a moderator je bio Bojan Mušćet.

Rasprava se vodila o navikama i ponašanjima ljudi u novom dobu, kad se financije sele na mobitele, umjesto banaka novcem nam upravljaju algoritmi i AI, a na korisnicima je da se s tim svim promjenama nose. Sa strane Aircasha kažu da su korisnici izloženi opasnostima na Internetu, jer im se preko društvenih mreža i ostalih kanala serviraju informacije, koje ne moraju nužno biti točne, pa stoga njihova aplikacija pomaže u očuvanju sigurnosti klijenata. No, za to je ključno da se i sami klijenti educiraju unutar aplikacije ili izvan nje, ali i da konzumiraju informacije iz provjerenih izvora.

Sličnog su stava i u Addiko banci, gdje se također bave financijskim opismenjavanjem svojih korisnika. Rade na tome da se jezikom i načinom komunikacije približe što široj publici, tj. svim dijelovima društva svojom kampanjom "Glasno o novcu". Cilj je potaknuti ljude da međusobno razgovaraju o temi novca, jer će tako lakše u obitelji prebroditi probleme i planirati financijsku budućnost.

Ivan Roje se osvrnuo na financijsku pismenost poduzetnika, koji se također često ne snalaze u svojim prihodima i rashodima, odnosno da se bave drugim problemima i poslovima, pa nemaju kapaciteta upravljati svojim tijekom novca.

U svakom slučaju, potrebno je financijsku pismenost podučavati od osnovne škole, kako bi mladi već po izlasku iz obrazovnog sustava biti spremni za štednu, investicije i općenito mogli preuzeti odgovornost za svoje financije, naglasio je Milun.