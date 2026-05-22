Bili smo na ClawConu u Beču, a jedna demonstracija AI agenta posebno nam je privukla pažnju

Tijekom večeri prepune kratkih demo prezentacija, networkinga i dobre atmosfere, na ClawConu se posebno istaknula demonstracija korištenja AI agenata za istraživačko novinarstvo i analizu registara

Sami kraj četvrtog dana festivala startupa ViennaUP 2026, obilježio je ClawCon, događaj posvećen OpenClaw ekosustavu, jednom od najbrže rastućih open-source AI agent projekata. Sam događaj održan je u prostoru Prisma by Lumia u blizini Pratera i kampusa Wirtschaftsuniversitäta Wien (WU), modernog sveučilišnog kompleksa koji djeluje poprilično živahno i urbano, osobito u večernjim satima.

Događaj je okupio developere i AI entuzijaste zainteresirane za takozvani “agent economy”, odnosno razvoj autonomnih AI agenata koji mogu samostalno obavljati različite zadatke, analizirati podatke i komunicirati s drugim alatima. Organizatori su posebno naglašavali “community over corporate” (zajednica ispred korporacija) pristup, pa je atmosfera tijekom večeri više podsjećala na susret developera i hackathon nego na klasičnu tehnološku konferenciju.

Program se sastojao od niza kratkih petominutnih demonstracija nakon čega su uslijedila pitanja publike, a svoje projekte i ideje predstavili su Dominik Scholz, Phil Lindley, Leander Seidl, Mariam Bisola, Andrew Demczuk, Andreas Burner, Bogdan Pirvu i Stefan Erschwender.

Tijekom večeri mogli smo vidjeti niz neobičnih i kreativnih primjena AI agenata. Primjerice, demonstraciju vizualizacije agenata, ali i sustava koji automatski generira više verzija web stranice nakon čega korisnik doslovno “svajpa” lijevo ili desno poput Tindera kako bi odabrao dizajn koji mu se najviše sviđa.

Ipak, najzanimljiviji dio večeri bio je demo korištenja OpenClawa za istraživačko novinarstvo. U prezentaciji Leandera Seidla prikazano je kako AI agent može pretraživati neke austrijske registre poput Vereinsregistera, Firmenbucha, Melderegistra ili Grundbucha bez klasične interpretacije od strane LLM-a, što je, kako navodi Seidl, ključno za dobivanje preciznih podataka koji se mogu koristiti u novinarske svrhe.

Demonstrirano je i kako agent može redovito pratiti promjene u registrima, dohvaćati velike skupove podataka te ih analizirati lokalno, bez slanja povjerljivih informacija van sustava. Kao primjer predložen od strane publike, korišten je upit za pretraživanje Greenpeacea unutar registra udruga.

Seidl je istaknuo da klasična web pretraga i standardni LLM modeli u ovakvim scenarijima često mogu dovesti do netočnih ili nepouzdanih rezultata, dok OpenClaw pokušava podatke dohvaćati izravno iz strukturiranih registara i lokalnih alata, što bi u praksi moglo biti posebno korisno novinarima.

Ostatak večeri protekao je uz pivu i cidere, prigodan finger food te networking.