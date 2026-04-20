Blue Origin prvi put lansirao recikliranu raketu, no promašio orbitu

Raketa New Glenn u svojem je trećem službenom lansiranju koristila već upotrebljavani prvi stupanj, no kvar na gornjem stupnju rezultirao je postavljanjem satelita u neodrživu, prenisku orbitu

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 20. travnja 2026. u 13:18

Svemirska kompanija Jeffa Bezosa, Blue Origin, ove je nedjelje obavila treće lansiranje svoje orbitalne teretne rakete New Glenn. Kao ključni trenutak misije isticalo se ponovno korištenje pogonskog (prvog) stupnja rakete, što predstavlja značajnu prekretnicu u nastojanjima te tvrtke da konkurira SpaceX-u na tržištu višekratnih komercijalnih lansiranja. Iako je sustav u razvoju proveo više od desetljeća, ovo postignuće dolazi samo godinu dana nakon prvog leta New Glenna u siječnju 2025. godine.

Problemi u orbiti

Međutim, tehnički uspjeh ponovne upotrebe rakete pri lansiranju zasjenjen je problemima koji su se javili u kasnijoj fazi misije. Otprilike dva sata nakon polijetanja s Cape Canaverala na Floridi, Blue Origin je objavio da je komunikacijski satelit BlueBird 7, izrađen za tvrtku AST SpaceMobile, završio "izvan nominalne orbite" – čitaj, u pogrešnoj orbiti oko Zemlje. Prve analize ukazale su na kvar gornjeg stupnja rakete, koji zbog toga nije uspio precizno postaviti teret na predviđenu visinu.

Prema službenom planu lansiranja, gornji stupanj New Glenna trebao je izvršiti drugo paljenje motora sat vremena nakon lansiranja. Još uvijek nije potvrđeno je li do tog paljenja uopće došlo ili je zabilježen drugi kvar prije odvajanja satelita. Iako je klijent AST SpaceMobile potvrdio da se njihov satelit uredno odvojio od rakete i uključio, visina na kojoj se nalazi preniska je da bi se održala pomoću vlastitih potisnika letjelice, zbog čega će satelit morati uskoro biti kontrolirano deorbitiran. Trošak će, kažu, biti pokriven iz police osiguranja.

Prvi veći neuspjeh

Ovaj incident predstavlja prvi veliki neuspjeh za program New Glenn, koji je dosad imao uspješan niz, uključujući lansiranje NASA-inih letjelica prema Marsu u studenom prošle godine. Dok je Blue Origin osigurao ekonomski važnu komponentu višekratne upotrebe rakete, gubitak satelita naglašava izazove s kojima se tvrtka još uvijek suočava u osiguravanju potpune pouzdanosti sustava – a koje će morati riješiti želi li postati pouzdanim partnerom NASA-e i ostalih naručitelja za orbitalna lansiranja.

Trenutačno su u tijeku detaljne analize podataka kako bi se utvrdio točan uzrok kvara na gornjem stupnju rakete. Blue Origin je putem društvene mreže X poručio da procjenjuju situaciju te da će nove informacije objaviti čim budu dostupne.

