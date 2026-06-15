Claude Code radionica pokazala da se i bez programerskog iskustva može ubrzati razvoj aplikacija

Na prvom izdanju AI Boutique Eventa u Zagrebu sudionici su uz pomoć Claude Codea razvijali vlastite poslovne projekte i učili osnove vibe codinga

U zagrebačkom Hub7 Studiju održano je prvo izdanje AI Boutique Eventa pod nazivom Claude Code subota, na kojem su sudionici iz različitih industrija uz pomoć Claude Codea radili na razvoju vlastitih poslovnih projekata i prototipova. Cilj događaja bio je pokazati kako se uz suvremene AI alate može ubrzati proces razvoja početnih verzija aplikacija i automatizacija, čak i bez klasičnog programerskog iskustva.

Tijekom radionice polaznici su razvijali različita rješenja, uključujući prototip ERP sustava, aplikaciju za dermatološku praksu, alat za automatizaciju obrade prodaje i zaliha, aplikaciju za osobne financije te sustav za analizu i optimizaciju web stranica.

„Cilj nije bio da polaznici samo gledaju kako alat radi, nego da svatko sam prođe proces izrade i do kraja dana dobije nešto što može testirati ili nastaviti razvijati“, rekla je Patricija Topić, AI edukatorica, osnivačica Instituta za umjetnu inteligenciju i voditeljica ovog događaja.

Claude Code i vibe coding u praksi

Naime, Claude Code radi iz terminala i može izravno raditi s datotekama unutar projektnog okruženja. Može pisati i mijenjati kod, pokretati naredbe, pronalaziti pogreške i pomagati pri izgradnji aplikacije kroz više povezanih koraka.

Korisnik prirodnim jezikom opisuje što želi napraviti, a Claude predlaže i izvršava potrebne tehničke korake. Takav se način rada često naziva vibe coding. No, oni koji su imali priliku isprobati ovakvu vrstu programiranja, znaju da AI tu ne radi sve samostalno, već da korisnik mora razumjeti problem, jasno definirati funkcionalnost, provjeravati rezultate I odlučiti u kojem smjeru projekt treba ići.

“Najveća vrijednost je u tome što se put od ideje do prve verzije proizvoda znatno skraćuje. Tek kada nešto vidite i testirate, možete kvalitetnije odlučiti što treba dalje razvijati“, istaknula je Topić.

Na radionici su sudionici najprije prolazili kroz instalaciju i postavljanje radnog okruženja, a zatim učili kako veće projekte podijeliti na manje zadatke te formulirati precizne upute za AI alat. Uz Claude Code koristili su i dodatne alate poput Claude Designa, Replita i 21st.dev za dizajn i razvoj pojedinih dijelova projekata.

Prototip nije gotov proizvod

Iako će vibe coding nekima zasigurno otvoriti brojna vrata, na događaju je istaknuto da takva brzina izrade ne znači da je moguće preskočiti cijeli razvojni proces. Produkcijske aplikacije i dalje zahtijevaju kvalitetnu arhitekturu, sigurnosne provjere, testiranje, održavanje i često rad iskusnog developerskog tima, osobito kada obrađuju zdravstvene, financijske ili druge osjetljive podatke.

Upravo zato vrijednost Claude Codea nije u tome da u jednom danu zamijeni cijeli razvojni tim, već da korisnicima omogući brzo testiranje ideja i izradu prvog funkcionalnog prototipa.

“Vibe coding nije zamjena za developere. No korisnik sada može puno brže doći do prve verzije rješenja i preciznije pokazati što želi izgraditi“, zaključuje Topić.

Sljedeći AI Boutique Event održat će se 19. rujna 2026. godine, ponovno u boutique formatu sa samo devet mjesta. Prijave i cijena bit će objavljene uskoro, a zainteresirani već sada mogu iskazati interes i rezervirati svoje mjesto.