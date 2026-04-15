Demo Day u Zagrebu okupio 11 startupova, Mediqcode odnio pobjedu

Na završnom Demo Dayu BIRD Incubatora 11 startupova predstavilo je svoja rješenja pred investitorima i žirijem. Pobjedu je odnio Mediqcode s AI rješenjem za automatizaciju medicinskog kodiranja

U zagrebačkom BIRD Incubatoru održan je Demo Day, završni događaj šestomjesečnog inkubacijskog programa, na kojem je 11 startup timova predstavilo svoja rješenja pred žirijem, investitorima i partnerima. Pobjedu je odnio Mediqcode, koji razvija AI rješenje za automatizaciju medicinskog kodiranja i optimizaciju bolničkih prihoda.

"Najveći izazov bio nam je dokazati stvarnu poslovnu vrijednost proizvoda u realnom bolničkom okruženju, a ne samo na razini tehnologije. Kroz rad na stvarnim kliničkim slučajevima i prilagodbu modela lokalnim praksama pokazali smo da sustav može konzistentno identificirati propuštene dijagnoze i poboljšati naplatu bolnica", izjavio je Andrej Matić, izvršni direktor Mediqcodea.

Stručni žiri odabrao je i preostala dva najbolja tima pa je tako drugo mjesto osvojila platforma Vincentia, koja povezuje obitelji s pružateljima kućne skrbi, dok je treće mjesto pripalo projektu Project01, AI platformi za razvoj startupa i praćenje njihova napretka.

Tri najbolje plasirana tima osigurala su ulazak u akceleracijski program BIRD Incubatora, a jedan od njih dobit će i investiciju NVision fonda u iznosu od najmanje 50.000 eura. Uz to, startupi Mediqcode, Whispr i Smart Hospitality nagrađeni su kreditima Daytona u vrijednosti od 50.000 dolara.

Inkubacijski program inače traje šest mjeseci i namijenjen je startupima u ranoj fazi razvoja, a uključuje radionice, mentorski rad i pripreme za izlazak pred investitore. Demo Day označio je završetak ovogodišnjeg ciklusa te priliku timovima da predstave svoja rješenja široj startup zajednici.

