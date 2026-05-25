Direktiva Bijele kuće koja je uznemirila IT stručnjake

Negdje unutar nove aplikacije postoji gumb za slanje direktne poruke predsjedniku. Što se zapravo dogodi kad ga federalni službenik klikne?

Bug.hr ponedjeljak, 25. svibnja 2026. u 05:45
📷 René DeAnda/Unsplash
Prema internim komunikacijama koje je objavio Government Executive, a prenosi Endgaged, šefovi informatičkih ureda pojedinih agencija dobili su nalog od saveznog CIO-a Grega Barbaccie da pomognu Bijeloj kući razumjeti "mehaniku" masovne instalacije na sve vladine mobitele u izvršnoj vlasti. U barem jednoj agenciji automatska instalacija počinje već ovaj tjedan.

Aplikacija je lansirana u ožujku s obećanjem da će korisnicima pružiti nefiltriran pristup živim prijenosima, novostima, društvenim mrežama i ekskluzivnim informacijama Bijele kuće. Jedan od gumba nudi opciju slanja poruke predsjedniku Trumpu, a klikom se otvara tekstualna poruka s unaprijed upisanim tekstom "Greatest President Ever!", čijim se slanjem korisnik prijavljuje na listu obavijesti.

Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales izjavila je da to nije ništa novo i da vladini uređaji "obično uključuju predinstalirane aplikacije koje pružaju vrijednost za svakodnevni rad državnih službenika."

Reakcije stručnjaka

Potez je opisao kao "opasan" Sonny Hashmi, dugogodišnji bivši vladini IT izvršni direktor koji je radio u Agenciji za opće usluge. Prema Hashmi, svaka aplikacija instalirana na vladinom uređaju potencijalno može stvoriti stražnja vrata prema vladinim mrežama iza vatrozida.

David Nesting, bivši zamjenik CIO-a u Uredu za upravljanje kadrovima, ocijenio je da se ne radi o operativnom alatu, već o tome da se svi savezni zaposlenici prisile gledati isti sadržaj koji se plasira javnosti.

Istraživači kibernetičke sigurnosti upozorili su na ranjivosti aplikacije ubrzo nakon lansiranja, uključujući dijeljenje IP adresa, vremenskih zona i drugih korisničkih podataka s vanjskim servisima. Bijela kuća je od lansiranja uklonila GPS praćenje, no ostale ranjivosti ostaju.

FAA kao prva agencija

Savezna uprava za zrakoplovstvo obavijestila je zaposlenike u petak da će njezin IT tim automatski instalirati aplikaciju Bijele kuće na sve iPhone i iPad uređaje koje je izdala agencija, navodeći da je to "naloženo od strane Bijele kuće" i da zaposlenici ne moraju poduzimati nikakvu radnju.

