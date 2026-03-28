Doznalo se kakav je to medicinski incident imao astronaut na ISS-u

NASA-in astronaut Mike Fincke početkom je godine trebao izići iz ISS-a na svemirsku šetnju, kad je iznenada izgubio moć govora, što je dovelo do prve hitne medicinske evakuacije iz svemira u povijesti

Sandro Vrbanus subota, 28. ožujka 2026. u 11:58
Mike Fincke 📷 NASA/Josh Valcarcel
Astronaut Mike Fincke, veteran s četiri svemirska leta, istupio je u javnost s detaljima o medicinskom incidentu koji je ranije ove godine potaknuo prvu hitnu evakuaciju s Međunarodne svemirske postaje. Incident se dogodio 7. siječnja tijekom večere, nakon rutinskih priprema za planiranu svemirsku šetnju, zbog čega je cijela njegova posada evakuirana već kroz nekoliko dana, no NASA je krila i medicinsku prirodu incidenta i identitet pogođenog astronauta. Nedavno se doznao njegov identitet, a sada je on sam otkrio i što mu je sa zdravljem pošlo po zlu. Kaže da je to učinio kako bi prekinuo špekulacije o identitetu bolesnog člana posade.

Izgubio moć govora

Fincke je sada u intervjuu za AP opisao da je u jednom trenutku iznenada izgubio sposobnost govora, što se dogodilo potpuno neočekivano, pogodilo ga je "poput vrlo, vrlo brze munje", iako nije osjećao nikakvu bol. Njegovi kolege, koji su se u tom trenutku nalazili na postaji, odmah su uočili da je on u nevolji te su kontaktirali liječnike na Zemlji. Unatoč brzoj reakciji i činjenici da je epizoda trajala otprilike 20 minuta, nakon čega se astronaut osjećao dobro, NASA je u konačnici donijela odluku o prekidu misije.

Iako je od povratka na Zemlju prošao niz pretraga, liječnici još uvijek nemaju definitivan odgovor na pitanje što je uzrokovalo kratkotrajnu paralizu govora. Dosadašnjim pretragama isključeni su srčani udar i gušenje hranom, no sve ostale opcije ostaju otvorene. Istraživači posebno razmatraju utjecaj dugotrajnog boravka u bestežinskom stanju, s obzirom na to da je Fincke u trenutku incidenta iza sebe imao ukupno 549 dana provedenih u svemiru.

Istraga i dalje traje

NASA trenutačno analizira medicinske kartone ostalih astronauta kako bi utvrdila jesu li se slični simptomi pojavljivali u prošlosti, dok se Fincke suzdržava od iznošenja previše detalja radi očuvanja privatnosti budućih posada. Tijekom same krize na ISS-u korišten je ultrazvučni uređaj postaje, a cijela posada u nekoliko se trenutaka uključila u akciju pomoći Finckeu, kako bi ga stabilizirali.

Astronaut je sada priznao da osjeća žaljenje zbog otkazivanja planiranih aktivnosti i ranijeg povratka svojih kolega, no istaknuo je podršku direktora NASA-e Jareda Isaacmana i ostatka tima koji su naglasili da je zdravlje prioritet. Unatoč neobjašnjenom događaju koji je opisao kao veliko iznenađenje s obzirom na njegovo dotadašnje izvrsno zdravstveno stanje, umirovljeni pukovnik Ratnog zrakoplovstva ostaje optimističan. Trenutačno se osjeća dobro i ne osjeća nikakve posljedice nakon siječanjskog incidenta. Izrazio je i nadu da će mu zdravstveno stanje i rezultati budućih pretraga omogućiti da se barem još jednom vrati u svemir i nastavi svoju karijeru.

