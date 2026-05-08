DUMP Days 2026: Deseto izdanje konferencije krajem svibnja na FESB‑u

Dvodnevni program u Splitu donosi predavanja, radionice i susrete s tvrtkama, uz besplatan ulaz

Deseto izdanje konferencije DUMP Days održat će se 28. i 29. svibnja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu. Sudjelovanje na konferenciji otvoreno je za sve zainteresirane i ne naplaćuje se.

Program uključuje predavanja stručnjaka iz industrije koja se bave temama poduzetništva, umjetne inteligencije, razvoja softvera, digitalnog marketinga, brandinga i grafičkog dizajna. Uz predavanja, najavljene su i radionice te panel-rasprave, s naglaskom na aktualne trendove i izazove u tehnološkim i kreativnim sektorima.

Ovogodišnje izdanje podržale su 23 tvrtke, a njih 16 predstavit će se na izložbenom prostoru konferencije. Poseban fokus stavljen je na studente i mlađe profesionalce, koji će imati priliku upoznati poslodavce, doznati više o studentskim pozicijama i praksama te razgovarati o tehnologijama i alatima koji se koriste u praksi.

U sklopu konferencije održat će se i Fly Talks – kratki razgovori za posao i prakse. Broj mjesta je ograničen, a odabir kandidata provode same tvrtke na temelju prijava i dostavljenih životopisa.

Detaljne informacije o programu i prijavama dostupne su na službenoj web-stranici konferencije days.dump.hr te putem društvenih mreža (@dump_days).