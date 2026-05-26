DUMP Days X u Split dovodi predavače iz Googlea, Photomatha, Riot Gamesa i Infobipa

DUMP Days organiziraju studenti Sveučilišta u Splitu i članovi DUMP Udruge mladih programera s FESB-a, koja već 16 godina provodi edukativne programe iz područja programiranja, razvoja softvera, dizajna i marketinga

Na fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu 28. i 29. svibnja, održat će se jubilarno deseto izdanje studentske IT konferencije DUMP Days. Organizatori navode da će posjetitelji tijekom dva dana moći pratiti 11 predavanja, pet panel rasprava i četiri radionice posvećene tehnologiji, umjetnoj inteligenciji, poduzetništvu, dizajnu i game developmentu.

Među ovogodišnjim predavačima su Ivan Maček iz Riot Gamesa, koji će približiti tehnologiju iza igara poput League of Legendsa i Valoranta, Damir Sabol, osnivač Photomatha i direktor u Googleu te Marko Velić, softverski inženjer u Googleu, koji će odgovoriti na pitanje kako zaključuju veliki jezični modeli.

Na konferenciji će sudjelovati i brojne domaće tehnološke tvrtke, uključujući Infobip, Ericsson Nikolu Teslu, Abysalto i Sparky, a posjetitelji će moći razgovarati i s predstavnicima tvrtki te sudjelovati u Fly Talks razgovorima za posao i praksu.

Organizatori najavljuju i dodatne aktivnosti izvan glavnog programa, uključujući kviz znanja u suradnji s platformom Quizotto.ai, kao i sustav skupljanja bodova putem konferencijske aplikacije. Sudionici s najviše bodova moći će osvojiti vrijedne nagrade poput MacBooka, drona i PlayStationa 5.

