Eric Schmidt izviždan tijekom govora na promociji studenata, povod je AI

Tijekom govora bivšeg čelnika Googlea na Sveučilištu u Arizoni, diplomanti su glasnim zvižducima izrazili duboko nezadovoljstvo i skepticizam prema utjecaju AI tehnologije na budućnost

Sandro Vrbanus nedjelja, 17. svibnja 2026. u 16:01
📷 arizona.edu
Bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt suočio se s glasnim negodovanjem studenata tijekom svojeg govora, upriličenog na svečanoj promociji Sveučilišta u Arizoni. Dok su ostali govornici na ceremoniji ispraćeni pljeskom i ovacijama, Schmidtovo izlaganje o utjecaju modernih tehnologija na društvo izazvalo je posve suprotnu reakciju i pogodilo, očito, osjetljivu točku za mlade koji tek ulaze na tržište rada.

Strah od tehnologije

U svom se obraćanju Schmidt osvrnuo na vlastiti doprinos modernizaciji, priznajući kako je svijet koji su tehnološki lideri izgradili ispao znatno složeniji od onoga što su predviđali. Istaknuo je da su alati, izvorno osmišljeni za povezivanje ljudi, zapravo donijeli izolaciju, dok su platforme stvorene da svatko dobije svoj glas u konačnici degradirale javni prostor. Prema njegovim riječima, nitko u tehnološkom sektoru nije svjesno planirao razvoj sustava koji će polarizirati demokracije i uznemiriti mlađe generacije. To, kao niti ono što je sljedeće bivši šef Googlea izjavio, nije nikako "sjelo" diplomantima.

Negodovanje i zvižduci značajno su se pojačali kada je Schmidt spomenuo umjetnu inteligenciju. Nakratko je morao i prekinuti govor zbog glasnih povika iz publike. Potom je poručio da čuje njihove reakcije te razumije prisutan strah među mladima. Prema njegovoj ocjeni, među diplomantima vlada osjećaj da je budućnost već unaprijed napisana, da strojevi dolaze, a radna mjesta nestaju, sve uz istodobni pritisak klimatskih promjena i političkih podjela. Isječak iz njegovog govora možete vidjeti u nastavku.

Iako je strahove nove generacije nazvao posve racionalnima, Schmidt je potom pozvao studente na prilagodbu novim okolnostima. Naglasio je kako pitanje više nije hoće li umjetna inteligencija oblikovati svijet, jer je to neizbježno, već je ključno hoće li upravo ova generacija mladih preuzeti aktivnu ulogu u usmjeravanju i oblikovanju same umjetne inteligencije.

Odgovornost Silicijske doline

Reakcije iz publike i svjedočanstva očevidaca s lica mjesta jasno ocrtavaju sve veći skepticizam javnosti prema narativima o umjetnoj inteligenciji koji dolaze iz Silicijske doline. Poruka mladih diplomanata šalje jasan signal tehnološkoj industriji i postavlja pitanje jesu li novi sustavi uopće građeni s fokusom na čovjeka.

U kontekstu ovakvih društvenih otpora, sve otvorenije se nameće potreba za razvojem odgovorne i etične umjetne inteligencije. Stručna javnost i kritičari stoga sve glasnije upozoravaju da upravljanje AI sustavima i usklađenost s regulatornim pravilima moraju postati prioritet kako bi se zaštitili interesi društva. Diplomanti u SAD-u očito su toga itekako svjesni.

