Estonija prva u svijetu uvodi digitalni ID za AI agente

Estonija će AI agentima dodijeliti zasebne digitalne identifikacijske oznake kako bi ograničila opseg pristupa i ovlasti koje takvi alati imaju dok obavljaju poslove u ime ljudi, tvrtki i institucija

Premijer Kristen Michal podržao je 17. lipnja prijedlog savjetodavnog vijeća Eesti.ai da se razviju digitalni identiteti za AI agente, takozvani AI ID kodovi. O planu estonske vlade izvijestio je Bloomberg.

Baltička članica Europske unije s 1,3 milijuna stanovnika prva uvodi zaseban identitet za AI agente, kategoriju AI alata koji autonomno izvršavaju zadatke u ime korisnika. Prema Michalovim riječima, ne može se očekivati da osoba svojem agentu ustupi pristup svim svojim pravima, uslugama i podacima, nego ovlasti moraju biti ograničene, kontrolabilne i provjerljive.

Po uzoru na program e-rezidentstva

Identifikacijska oznaka može odrediti smije li agent samo pregledavati podatke, izrađivati ili uređivati dokumente, ili obavljati plaćanja i, ako smije, do kojeg novčanog limita. Ovlasti se time vežu uz pojedinačnu radnju umjesto da se odobravaju u cijelosti.

Estonski sustav digitalnog identiteta građen je na pretpostavci da identitet i odgovornost pripadaju ljudima. AI agent ne može pravno autenticirati, potpisati ni preuzeti odgovornost, pa trenutačno mora posuditi cijeli ljudski digitalni identitet kako bi djelovao. Zasebna oznaka uvodi se po uzoru na program e-rezidentstva, koji je stvorio pravni identitet za osobe izvan zemlje.

Estonija već ima Bürokratt

Bürokratt, mreža državnih AI agenata koji isporučuju javne usluge i AI chatbotovi uvedeni u sve škole kroz partnerstva s OpenAI-jem dio su nacionalnog programa Eesti.ai koji je Michal pokrenuo u siječnju.

Plan je nastao kao prijedlog savjetodavnog vijeća koje okuplja tehnološke poduzetnike. Vijećem predsjeda osnivač tvrtke za naručivanje prijevoza Bolt Markus Villig, a među članovima su Linnar Viik, Sten Tamkivi, Kaspar Korjus i suosnivač tvrtke Skeleton Taavi Madiberk. Michal je u sklopu istog programa odradio sesiju takozvanog vibe codinga i na Anthropicovu agentu Claude izgradio aplikaciju PM Cockpit za praćenje vladinih prioriteta.

Michal je naveo da bi program mogao postati međunarodni standard za regulaciju i nadzor AI sustava, no nije naveo datum početka ni objasnio kako bi funkcionirala odgovornost kada agent s vlastitom oznakom počini pogrešku.