Europska gimnazija Zagreb predstavljala Hrvatsku na velikom obrazovnom forumu u Kairu

Jedna od glavnih tema TechSkills Foruma u Kairu bila je prilagodba obrazovanja umjetnoj inteligenciji i digitalizaciji, uz naglasak na razvoj vještina poput kritičkog razmišljanja, kreativnosti, komunikacije i suradnje

Predstavnici Europske gimnazije Zagreb sudjelovali su od 2. do 6. lipnja na međunarodnom TechSkills Forumu u Kairu, gdje su predstavljali Hrvatsku na skupu posvećenom budućnosti obrazovanja u doba umjetne inteligencije i tehnoloških promjena.

Forum je okupio ministre obrazovanja, službene delegacije, škole, učenike, stručnjake i predstavnike međunarodnih organizacija iz više zemalja. Među sudionicima je bio i hrvatski ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Predstavici Europske gimnazije Zagreb u Kairu Foto: Europska gimnazija Zagreb

Jedna od ideja koje je Europska gimnazija Zagreb donijela u Kairo bio je projekt Heritage to Future.

“Projekt je zamišljen kao mreža AI kulturnih ambasadora koje učenici sami istražuju, osmišljavaju, tehnički razvijaju i koriste u nastavi. U praksi bi gradili AI agenta koji predstavlja kulturu njihove škole ili zemlje. Istraživali bi jezik, povijest, geografiju, umjetnost, hranu, običaje, svakodnevni život i vrijednosti, zatim prikupljali i strukturirali podatke, pisali sadržaj, oblikovali pitanja i odgovore te učili kako AI agent treba komunicirati jasno, korisno i odgovorno”, priopćili su iz škole.

Iz škole navode da takav alat pritom ne zamjenjuje učitelje ni klasične metode učenja, već ih nadopunjuje te se može primjenjivati u predmetima poput povijesti, geografije, jezika, sociologije i umjetnosti, ali i u međunarodnoj suradnji među školama. Ujedno potiče razvoj tehničkih i istraživačkih vještina, odgovorno korištenje umjetne inteligencije, kreativnost, komunikaciju, suradnju te bolje razumijevanje vlastitog i tuđeg kulturnog identiteta.

Osim predstavljanja projekta Heritage to Future, učenici Europske gimnazije Zagreb tijekom boravka u Kairu imali su priliku upoznati vršnjake iz drugih zemalja te sudjelovati u međunarodnim raspravama i razmjeni iskustava. Prema navodima škole, kroz susrete s učenicima različitih kultura razvijali su komunikacijske i međukulturne vještine te stekli uvid u različite obrazovne pristupe i perspektive.

Cjelovito priopćenje škole dostupno je na ovoj poveznici.