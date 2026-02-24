Evo koje uređaje Apple planira predstaviti sljedeći tjedan

iPhone 17e i nove iPade, u fokusu je i dugo očekivani povoljniji MacBook s A18 Pro SoC-om te osvježeni MacBook Air i Pro modeli

Apple će u srijedu 4. ožujka organizirati posebna Apple Experience događanja u New Yorku, Londonu i Šangaju, no tu se neće raditi o klasičnom keynote predstavljanju. Umjesto toga, predstavnici medija moći će isprobati nove uređaje iz prve ruke, a Apple će ih najaviti u danima uoči događaja putem priopćenja.

Očekuje se dolazak novog iPhonea 17e, uz nove modele iPada i MacBooka. Konkretnije, Apple će od tableta predstaviti iPad 12. generacije s A18 SoC-om i podrškom za Apple Intelligence, kao i nove modele iPad Aira u veličina od 11 i 13 inča s M4 SoC-om.

Što se, pak, tiče MacBooka, Apple bi napokon trebao predstaviti dugo najavljivani povoljniji MacBook s A18 Pro SoC-om i to u više boja. Prema glasinama, riječ je o žutoj, zelenoj i plavoj, kakve su viđene na pozivnici, dok se ranije spominjala i ružičasta, srebrna te tamnosiva opcija. Također se očekuju novi MacBook Air i Pro modeli s nadograđenim M5, M5 Pro i M5 Max SoC-ovima.

Potencijalne boje za jeftiniji MacBook Foto: Ilustracija

John Gruber s portala Daring Fireball smatra da će Apple nove proizvode predstavljati iz dana u dan te je čak predvidio redoslijed lansiranja. Prema njegovim navodima, iPhone 17e mogao bi stići sljedeći tjedan u ponedjeljak, novi iPadi u utorak, a MacBookovi u srijedu.

