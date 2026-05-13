Expo Gamers i Slowmotion Festival vraćaju se u Opatiju krajem svibnja

Posjetitelje Expo Gamersa i Slowmotion Festivala očekuju razne vrste zabavnog sadržaja, od igranja igara i radionica, do koncerata i filmova

Opatija će od 28. do 31. svibnja ponovno ugostiti Expo Gamers i Slowmotion Festival, dva događanja posvećena gamingu, digitalnim medijima, filmu i glazbi. Treće izdanje Expo Gamersa održat će se od 29. do 30. svibnja, dok će Slowmotion Festival trajati od 28. do 31. svibnja na više lokacija u gradu.

Kako navode organizatori, Expo Gamers ove godine dodatno naglašava poslovni segment igraće industrije te najavljuje dolazak predstavnika brojnih međunarodnih studija i tvrtki kao što su Electronic Arts, Larian Studios, Supercell i Housemarque. Sudjelovat će i regionalni studiji među kojima su Croteam, Nanobit i Mad Head Games.

Među gostima izdvajaju se skladatelj Borislav Slavov, koji je radio glazbu za Baldur's Gate 3, kao i glumci Tim Downie i Andrew Wincott. Posjetitelje očekuju igraće zone s računalima i konzolama, VR sadržaji, simulatori vožnje, indie i retro zona, cosplay sadržaji te esports turniri i nagradne igre.

„Ovo nije još samo jedna konferencija, Expo Gamers je platforma za susret kreativaca, stručnjaka, game developera, investitora, studenata i fanova. Važno je razgovarati o industriji budućnosti kao i suradnji unutar regije i šire - stoga smo posebno posvetili nekoliko točaka programa temama regionalnog razvoja i suradnje", istaknule su organizatorice Valentina Mišković Yoe i Marta Glažar.

S druge strane, Slowmotion Festival će kroz četiri dana ponuditi više od 60 sati programa na četiri pozornice. Program uključuje razgovore, radionice, filmske projekcije i koncerte, a među sudionicima su Kristian Novak, Ida Prester, Konstrakta i Galeb Nikačević.

Koncertni dio programa održat će se 30. svibnja u Klubu Drago, gdje će nastupiti KOIKOI, Ki Klop, Turbo Trans Turisti i Lynco. U filmskom programu prikazivat će se dokumentarni filmovi i inkluzivna verzija filma Svadba.

Ulaznice za oba događanja dostupne su putem službenih stranica festivala.