Expo Gamers i Slowmotion Festival vraćaju se u Opatiju krajem svibnja

Posjetitelje Expo Gamersa i Slowmotion Festivala očekuju razne vrste zabavnog sadržaja, od igranja igara i radionica, do koncerata i filmova

Matej Markovinović srijeda, 13. svibnja 2026. u 05:33

Opatija će od 28. do 31. svibnja ponovno ugostiti Expo Gamers i Slowmotion Festival, dva događanja posvećena gamingu, digitalnim medijima, filmu i glazbi. Treće izdanje Expo Gamersa održat će se od 29. do 30. svibnja, dok će Slowmotion Festival trajati od 28. do 31. svibnja na više lokacija u gradu.

Kako navode organizatori, Expo Gamers ove godine dodatno naglašava poslovni segment igraće industrije te najavljuje dolazak predstavnika brojnih međunarodnih studija i tvrtki kao što su Electronic Arts, Larian Studios, Supercell i Housemarque. Sudjelovat će i regionalni studiji među kojima su Croteam, Nanobit i Mad Head Games.

Među gostima izdvajaju se skladatelj Borislav Slavov, koji je radio glazbu za Baldur's Gate 3, kao i glumci Tim Downie i Andrew Wincott. Posjetitelje očekuju igraće zone s računalima i konzolama, VR sadržaji, simulatori vožnje, indie i retro zona, cosplay sadržaji te esports turniri i nagradne igre.

„Ovo nije još samo jedna konferencija, Expo Gamers je platforma za susret kreativaca, stručnjaka, game developera, investitora, studenata i fanova. Važno je razgovarati o industriji budućnosti kao i suradnji unutar regije i šire - stoga smo posebno posvetili nekoliko točaka programa temama regionalnog razvoja i suradnje", istaknule su organizatorice Valentina Mišković Yoe i Marta Glažar.

S druge strane, Slowmotion Festival će kroz četiri dana ponuditi više od 60 sati programa na četiri pozornice. Program uključuje razgovore, radionice, filmske projekcije i koncerte, a među sudionicima su Kristian Novak, Ida Prester, Konstrakta i Galeb Nikačević.

Koncertni dio programa održat će se 30. svibnja u Klubu Drago, gdje će nastupiti KOIKOI, Ki Klop, Turbo Trans Turisti i Lynco. U filmskom programu prikazivat će se dokumentarni filmovi i inkluzivna verzija filma Svadba.

Ulaznice za oba događanja dostupne su putem službenih stranica festivala.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi