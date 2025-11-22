Gaia-X Summit 2005 održan u Portu: Europa ulazi u novu fazu digitalne suverenosti

Objavljen Gaia-X Trust Framework 3.0 “Danube” – temelj za interoperabilne podatkovne prostore, automatizirano povjerenje i AI spremnu infrastrukturu

Dragan Petric subota, 22. studenog 2025. u 22:24

Na Gaia-X Summitu 2025, održanom u Portu, gdje je Bug ekskluzivno sudjelovao kao jedini medij iz naše regije, predstavljen je Gaia-X Trust Framework 3.0 – “Danube”, ključni korak prema stvaranju sigurnih i povezanih podatkovnih ekosustava EU-a. On donosi proširenja za domene i geografiju, omogućujući federaciju povjerenja među različitim ekosustavima i regulatornim režimima samih članica. Time Gaia-X isporučuje tehničku osnovu potrebnu za skaliranje podatkovnih prostora i podršku europskoj ambiciji za suverene, interoperabilne i AI-spremne digitalne infrastrukture.

Summit je okupio predstavnike europskih institucija, industrije i tehnološkog sektora. Thibault Kleiner iz Europske komisije naglasio je: „Vrijeme je da skaliramo i federiramo podatkovne prostore te izgradimo europski podatkovni ekosustav koji će pokretati AI i jačati konkurentnost EU-a.“

Ulrich Ahle, CEO Gaia-X-a, istaknuo je: „Prelazimo iz pilot faze u operativnu primjenu. S Danube izdanjem i napretkom u svim sektorima dokazujemo da Europa može izgraditi pouzdanu, suverenu digitalnu infrastrukturu koja omogućuje inovacije uz potpunu kontrolu nad podacima i AI-om.“

Donaube Release

Uz Danube Release, Gaia-X je predstavio ažurirane Architecture Document (AD) i Compliance Document (CD) s poboljšanjima koja automatiziraju povjerenje i pojednostavljuju interoperabilnost. Christoph Strnadl, CTO Gaia-X-a, naglasio je: „Definiramo jedinstveni mehanizam proširivosti koji omogućuje automatizaciju pravila ekosustava i proširene identifikacijske sheme. Time prvi put stvaramo tehničku osnovu za federaciju interoperabilnih digitalnih ekosustava.“

Compliance dokument donosi funkcionalnosti koje smanjuju kompleksnost i podržavaju skalabilne opise digitalnih usluga. Roland Fadrany, COO Gaia-X-a, istaknuo je da okvir omogućuje „verificirane identitete, mehanizme usklađenosti i digitalne clearing house sustave koji osiguravaju suverenost, transparentnost i prekogranično priznanje.“

Podatkovni prostori i industrijska primjena

Summit je pokazao kako se Gaia-X Trust Framework već primjenjuje u strateškim sektorima poput nuklearne energije i aeronautike kroz projekte Data4NuclearX i Decade-X. Catherine Jestin iz Airbusa naglasila je važnost digitalne suverenosti: „Za zrakoplovstvo i obranu to znači zaštitu intelektualnog vlasništva, kontinuitet poslovanja i smanjenje ovisnosti o dobavljačima. Gaia-X je ključan jer omogućuje sigurnu i automatiziranu razmjenu podataka preko granica.“

Panel rasprava o “Sezoni dva podatkovnih prostora” okupila je predstavnike Europske komisije i nacionalnih ministarstava, naglašavajući potrebu za konsolidacijom i skaliranjem kako bi Europa osigurala konkurentnost i vodstvo u AI-u. Poruka je jasna: vrijeme je za operativne, održive i federirane podatkovne ekosustave koji će omogućiti digitalnu suverenost i gospodarsku snagu kontinenta.

Jedna od najzapaženijih točaka Summita bila je prezentacija kataloga Gaia-X kompatibilnih usluga, među kojima su Cloud Temple, Thésée DataCenter, OPIQUAD, OVHcloud i Seeweb – prve tvrtke koje su postigle najvišu razinu certifikacije, Gaia-X Label 3. Sébastien Lescop, CEO Cloud Temple-a, izjavio je: „S Gaia-X-om imamo konkretan okvir koji okuplja institucije, pružatelje i korisnike, gradeći temelj pouzdane digitalne infrastrukture.“

Summit je zaključen konsenzusom: Gaia-X je ušao u novu fazu zrelosti. S Danube izdanjem i poboljšanim dokumentima arhitekture i usklađenosti, Europa dobiva robusnu, proširivu i skalabilnu osnovu za pouzdanu suradnju među sektorima i geografijama. Povjerenje postaje automatizirano, suverenost ostvariva, a europska digitalna budućnost gradi se na čvrstim, zajedničkim temeljima.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi