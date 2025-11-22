Gaia-X Summit 2005 održan u Portu: Europa ulazi u novu fazu digitalne suverenosti

Na Gaia-X Summitu 2025, održanom u Portu, gdje je Bug ekskluzivno sudjelovao kao jedini medij iz naše regije, predstavljen je Gaia-X Trust Framework 3.0 – “Danube”, ključni korak prema stvaranju sigurnih i povezanih podatkovnih ekosustava EU-a. On donosi proširenja za domene i geografiju, omogućujući federaciju povjerenja među različitim ekosustavima i regulatornim režimima samih članica. Time Gaia-X isporučuje tehničku osnovu potrebnu za skaliranje podatkovnih prostora i podršku europskoj ambiciji za suverene, interoperabilne i AI-spremne digitalne infrastrukture.

Summit je okupio predstavnike europskih institucija, industrije i tehnološkog sektora. Thibault Kleiner iz Europske komisije naglasio je: „Vrijeme je da skaliramo i federiramo podatkovne prostore te izgradimo europski podatkovni ekosustav koji će pokretati AI i jačati konkurentnost EU-a.“

Ulrich Ahle, CEO Gaia-X-a, istaknuo je: „Prelazimo iz pilot faze u operativnu primjenu. S Danube izdanjem i napretkom u svim sektorima dokazujemo da Europa može izgraditi pouzdanu, suverenu digitalnu infrastrukturu koja omogućuje inovacije uz potpunu kontrolu nad podacima i AI-om.“

Donaube Release

Uz Danube Release, Gaia-X je predstavio ažurirane Architecture Document (AD) i Compliance Document (CD) s poboljšanjima koja automatiziraju povjerenje i pojednostavljuju interoperabilnost. Christoph Strnadl, CTO Gaia-X-a, naglasio je: „Definiramo jedinstveni mehanizam proširivosti koji omogućuje automatizaciju pravila ekosustava i proširene identifikacijske sheme. Time prvi put stvaramo tehničku osnovu za federaciju interoperabilnih digitalnih ekosustava.“

Compliance dokument donosi funkcionalnosti koje smanjuju kompleksnost i podržavaju skalabilne opise digitalnih usluga. Roland Fadrany, COO Gaia-X-a, istaknuo je da okvir omogućuje „verificirane identitete, mehanizme usklađenosti i digitalne clearing house sustave koji osiguravaju suverenost, transparentnost i prekogranično priznanje.“

Podatkovni prostori i industrijska primjena

Summit je pokazao kako se Gaia-X Trust Framework već primjenjuje u strateškim sektorima poput nuklearne energije i aeronautike kroz projekte Data4NuclearX i Decade-X. Catherine Jestin iz Airbusa naglasila je važnost digitalne suverenosti: „Za zrakoplovstvo i obranu to znači zaštitu intelektualnog vlasništva, kontinuitet poslovanja i smanjenje ovisnosti o dobavljačima. Gaia-X je ključan jer omogućuje sigurnu i automatiziranu razmjenu podataka preko granica.“

Panel rasprava o “Sezoni dva podatkovnih prostora” okupila je predstavnike Europske komisije i nacionalnih ministarstava, naglašavajući potrebu za konsolidacijom i skaliranjem kako bi Europa osigurala konkurentnost i vodstvo u AI-u. Poruka je jasna: vrijeme je za operativne, održive i federirane podatkovne ekosustave koji će omogućiti digitalnu suverenost i gospodarsku snagu kontinenta.

Jedna od najzapaženijih točaka Summita bila je prezentacija kataloga Gaia-X kompatibilnih usluga, među kojima su Cloud Temple, Thésée DataCenter, OPIQUAD, OVHcloud i Seeweb – prve tvrtke koje su postigle najvišu razinu certifikacije, Gaia-X Label 3. Sébastien Lescop, CEO Cloud Temple-a, izjavio je: „S Gaia-X-om imamo konkretan okvir koji okuplja institucije, pružatelje i korisnike, gradeći temelj pouzdane digitalne infrastrukture.“

Summit je zaključen konsenzusom: Gaia-X je ušao u novu fazu zrelosti. S Danube izdanjem i poboljšanim dokumentima arhitekture i usklađenosti, Europa dobiva robusnu, proširivu i skalabilnu osnovu za pouzdanu suradnju među sektorima i geografijama. Povjerenje postaje automatizirano, suverenost ostvariva, a europska digitalna budućnost gradi se na čvrstim, zajedničkim temeljima.