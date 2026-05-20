Google I/O 2026: od redizajnirane tražilice do "AGI dolazi"

Sundar Pichai otvorio je događaj rezimeom proteklih dvanaest mjeseci, nazvavši ih godinom "hiper-napretka". Standardni uvod koji je ovaj put zvučao uvjerljivije nego obično, s obzirom na tempo objava koje su prethodile samoj konferenciji. Novosti o Android bile su predstavljene tjedan ranije na posebnom Android Showu.

Gemini 3.5 Flash i Pro

Gemini 3.5 Flash prvi je model iz nove 3.5 serije, dostupan odmah u Gemini aplikaciji i AI načinu rada za sve korisnike, te u razvojnim alatima poput Antigravitya. Google ga opisuje kao najjači agentni i programerski model do sada, koji zadatke izvršava u djeliću vremena i po manje od pola cijene konkurentskih modela. Bolje prolazi na gotovo svim benchmark mjerilima u odnosu na 3.1 Pro, posebno za dugoročne i višekoračne zadatke. Gemini 3.5 Pro stiže u lipnju.

Gemini Omni, video iz bilo čega

Gemini Omni može kreirati bilo što iz bilo kakvog unosa: tekst, slike, zvuk i video kombinira u cjelovit rezultat. Uređivanje videa funkcionira razgovorno: može se zatražiti promjena okoline, stila, kuta, rasvjete kroz više uzastopnih uputa, a likovi ostaju konzistentni između kadrova. Moguće je čak stvoriti avatar koji koristi vlastiti glas i generira video koji zvuči kao originalni govornik. Praktičan primjer koji je Google demonstrirao: uklanjanje osobe iz pozadine snimke s odmora, direktno u Gemini aplikaciji. Alati za uređivanje planiraju se i u Google Photosima. Svaki video dolazi sa digitalnim vodenim žigom SynthID kao oznakom AI podrijetla.

Gemini Omni Flash dostupan je odmah u Gemini aplikaciji i Google Flowu za AI Plus, Pro i Ultra pretplatnike, a besplatno isprobavanje kreće ovaj tjedan putem YouTube Shortsa i YouTube Create aplikacije. Generiranje desetosekundnih videa opisano je kao holivudska kvaliteta, ali za razliku od OpenAI Sore, koji je bio besplatan, a sada je ugašen, Omnijev alat za generiranje videa dostupan je isključivo pretplatnicima, po cijenama između osam i 250 dolara mjesečno.

Gemini Spark, osobni agent koji ne spava

Gemini Spark predstavljen je kao osobni AI agent koji radi u oblaku, dakle neovisno o tome je li uređaj uključen ili otvoren. Kako su prikazali, može se hraniti podacima o planiranom vjenčanju, popisima gostiju, listi darova, jelovniku i slično i Spark preuzima ostatak planiranja. Google ga opisuje kao izravnog konkurenta Anthropicovom Claude Codeu i OpenAI Codexu: ugrađen je u Gmail, Docs i ostale Googleove usluge, može pretvoriti bilješke s sastanaka razbacane po porukama i razgovorima u jedinstveni dokument te samostalno čitati i pisati elektroničku poštu. Uvođenje kreće u probnoj inačici za AI Ultra pretplatnike u SAD-u idući tjedan.

Google Search, najveći redizajn u 25 godina

Trideset i pet godina pretraživačke dominacije, i prvi put od 2001. Google mijenja dimenzije trake za pretraživanje. Okvir je veći i interaktivniji, podržava dulja pitanja, učitavanje fotografija i videa kao dio upita. Počevši od danas, Google uvodi inteligentni pretraživački okvir temeljen na umjetnoj inteligenciji u svim jezicima i zemljama u kojima je AI način rada dostupan. Osim teksta, pretraživati se može slikama, datotekama, videima. Sustav je dizajniran da prepozna namjeru korisnika i pomaže pri formuliranju pitanja, nudeći prijedloge koji nadilaze dosadašnje automatsko dovršavanje. Personalizacija kroz Gmail i Google Photos, koja je bila ograničena na SAD, od danas je dostupna u 98 jezika u gotovo 200 zemalja i teritorija. Pichai je taj pomak nazvao "otkrićem".

Agentni Search, informacijski agenti i rezervacije

Google uvodi informacijske agente koji neprekidno rade u pozadini: prate blogove, vijesti, društvene mreže i podatke u stvarnom vremenu o financijama, sportu i kupovini. Mogu sažimati nalaze i predlagati sljedeće korake. Dostupnost se planira za ljeto, i to samo za AI Pro i Ultra pretplatnike. Agentno rezerviranje dolazi svim američkim korisnicima ovog ljeta: pretraživač istražuje dostupnost i cijene, pokazuje gdje završiti rezervaciju, a u određenim kategorijama, poput salona ljepote i majstora za popravke, može sam nazvati lokalne poslovnice umjesto korisnika. Google na toj tehnologiji radi godinama; sad je konačno u produkciji.

Antigravity u Searchu, generativno sučelje za sve

Google integrira Antigravity, Googleov alat koji na temelju korisnikovog upita u stvarnom vremenu generira interaktivne vizualizacije, simulacije i male aplikacije, umjesto da vrati popis web stranica. Time je moguće generirati prilagođena korisnička sučelja: vizualizacije, tablice, grafove i simulacije prilagođene konkretnom upitu. Kad netko istražuje kompleksne teme, kako je demonstrirano, poput astrofizike, Gemini u pozadini gradi interaktivne grafike i simulacije umjesto dosadašnjeg popisa web stranica. Svi korisnici dobit će pristup ovom alatu ovog ljeta, bez naknade. AI Pro i Ultra korisnici u SAD-u moći će generirati i male aplikacije, nadzorne ploče i pratitelje aktivnosti koji mogu koristiti Googleove podatke poput vremenske prognoze, mapa i recenzija. Antigravity 2.0 dolazi i kao samostalna aplikacija za računala i CLI sučelje za programere, s pristupom Geminiju 3.5 Flash i obećanjem znatnih ušteda za tvrtke koje svakodnevno obrađuju velike količine AI podataka.

Docs Live i Ask YouTube

Docs Live mijenja način rada s dokumentima: umjesto tipkovnice, korisnik govori, a Gemini sluša, organizira i uređuje, povlačeći podatke iz Gmaila i Drivea ako treba. Nije diktiranje, nego delegiranje; dokument se oblikuje prema govornikovoj namjeri, ne prema izgovorenim riječima doslovno.

Ask YouTube je drugačiji problem. YouTube ima milijarde sati sadržaja koje nitko ne može pretražiti kao tekst. Ask YouTube pretvara taj arhiv u bazu znanja: korisnik postavi pitanje, sustav ne vraća video nego odgovor, s uputom na točan trenutak u videu gdje je odgovor izrečen. Dosad je to bio privilegij Premium pretplatnika; od ljeta postaje dostupno svima.

Košarica unutar Searcha i YouTubea

Kupci sada mogu graditi košaricu izravno unutar pretraživača ili YouTubea dok pregledavaju sadržaj, bez odlaska na web stranicu prodavača. AI sustav preporučuje popuste kad cijena padne i upozorava na nekompatibilnost odabranih proizvoda, na primjer pogrešni čip za računalo koje se sklapa ili krivi filter za aparat za kavu. Google ne ulazi u maloprodaju, ali se postavlja između kupca i svake transakcije koja počinje pretragom ili gledanjem videa.

SynthID i Circle to Search

Google uvodi mogućnost korištenja Circle to Search u kombinaciji sa SynthID-om: sadržaj se može označiti i odmah provjeriti je li generiran umjetnom inteligencijom. OpenAI, Nvidia i ElevenLabs i drugi prihvaćaju SynthID standard za označavanje AI videa.

Googlebook i Aluminium OS

Googlebooks, o čemu smo pisali, pokretat će moderni operacijski sustav dizajniran za inteligenciju, kodnog naziva Aluminium OS, koji kombinira Android i ChromeOS u jedno. Značajka Magic Pointer donosi AI alate pri pomicanju pokazivača, uz mogućnost uspoređivanja i kombiniranja slika. Partneri Acer, Asus, Dell, HP i Lenovo puštaju prve modele ove jeseni. Chromebookovi ostaju, ali Googlebook je jasno definirana linija nasljednika.

Android XR naočale

Google i Samsung pokazali su prve modele naočala nastale u suradnji s Gentle Monsterom i Warby Parkerom. Naočale komuniciraju s Geminijem glasom, nude navigaciju, prijedloge za lokacije u blizini, prijevod u stvarnom vremenu u glasu govornika te promjenu jezika teksta u vidnom polju kamere. Funkcioniraju slično Metanim Ray-Ban naočalama: kamera, mikrofon i zvučnici, Gemini odgovara na pitanja o okolini. Moguće je snimati fotografije. Dolaze ove jeseni u odabranim tržištima.

Demis Hassabis: AGI je na horizontu

Hassabis se vratio na pozornicu pri kraju keynotea. Poručio je da je AGI sada na horizontu i da bi, ako se izgradi kako treba, mogao promicati ljudski napredak i procvat izvan granica mašte. Fokusirao se na sigurnost agentnih sustava te najavio novi alat nazvan Code Mender koji automatski pronalazi ranjivosti u programskom kodu i zakrpa ih, uz poziv vanjskim stručnjacima da ga testiraju.

Hassabisove tvrdnje o AGI nisu nove. On je ranije ove godine izjavio da smo u 2026. na prijelomnom trenutku, da AGI možda stiže u roku pet godina te da modeli postaju sposobni gotovo iz tjedna u tjedan. Čovjek koji je suosnivao DeepMind u trenutku kada, kako sam kaže, gotovo nitko u industriji nije radio na umjetnoj inteligenciji, stajao je pred dvanaest tisuća programera i najavio kraj epohe u kojoj živimo. Sve ostalo što je toga dana rečeno i prikazano zaboravit će se prije nego ta gotovo proročanska rečenica.