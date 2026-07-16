Google u SAD otvara Play Store konkurenciji: epilog spora s Epicom
Kao rezultat buduće fragmentacije tržišta američki kupci će ubuduće morati sami voditi računa o tome kojoj trgovini povjeravaju podatke o plaćanju i unutar čijeg sustava rješavaju reklamacije u slučaju poteškoća s kupljenim aplikacijama.
Google je u podnesku kalifornijskom saveznom sudu potvrdio da od sljedećeg tjedna u SAD-u omogućuje preuzimanje konkurentskih trgovina aplikacija izravno unutar svog Google Play Storea. Povlačenjem prigovora na presudu u antimonopolskom sporu s tvrtkom Epic Games tehnološki div okončao je višegodišnji pravni proces.
Zašto je odbačen Googleov kompromis
Sudac James Donato prethodno je naložio Googleu da udomi suparničke platforme kako bi se olakšao prijelaz korisnika na alternative. Googleov pokušaj da ponudi kompromisno rješenje (registraciju trgovina izvan Play Storea) odbačen je nakon izvješća ekonomistice Nancy Rose s MIT-a. Njezina analiza pokazala je da korisnici rijetko napuštaju poznato sučelje radi preuzimanja s weba, pa je distribucija unutar samog Play Storea proglašena nužnim uvjetom za stvarnu konkurenciju.
Utjecaj na korisnike
Za krajnje korisnike ova odluka donosi praktičnost lakšeg pristupa alternativnim platformama poput Epic Games Storea, bez potrebe za zaobilaznim instalacijama. Smanjenje Googleove standardne provizije od 30 % na konkurentskim platformama moglo bi posljedično sniziti cijene pretplata i digitalnih sadržaja za krajnjeg kupca.
Uvjeti ulaska u Play Catalog Access Program
S druge strane, sigurnosni aspekt rješava se kroz takozvani Play Catalog Access Program. Trgovine koje žele ući u Google Play morat će proći godišnju tehničku reviziju koja košta 5.000 dolara i biti registrirane kao pravni subjekti. Te trgovine moraju održavati stopu detektiranog zlonamjernog softvera ispod 1 % kako ne bi izgubile pristup Googleovu katalogu aplikacija.