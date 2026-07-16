Google u SAD otvara Play Store konkurenciji: epilog spora s Epicom

Kao rezultat buduće fragmentacije tržišta američki kupci će ubuduće morati sami voditi računa o tome kojoj trgovini povjeravaju podatke o plaćanju i unutar čijeg sustava rješavaju reklamacije u slučaju poteškoća s kupljenim aplikacijama.

Google je u podnesku kalifornijskom saveznom sudu potvrdio da od sljedećeg tjedna u SAD-u omogućuje preuzimanje konkurentskih trgovina aplikacija izravno unutar svog Google Play Storea. Povlačenjem prigovora na presudu u antimonopolskom sporu s tvrtkom Epic Games tehnološki div okončao je višegodišnji pravni proces.

Zašto je odbačen Googleov kompromis

Sudac James Donato prethodno je naložio Googleu da udomi suparničke platforme kako bi se olakšao prijelaz korisnika na alternative. Googleov pokušaj da ponudi kompromisno rješenje (registraciju trgovina izvan Play Storea) odbačen je nakon izvješća ekonomistice Nancy Rose s MIT-a. Njezina analiza pokazala je da korisnici rijetko napuštaju poznato sučelje radi preuzimanja s weba, pa je distribucija unutar samog Play Storea proglašena nužnim uvjetom za stvarnu konkurenciju.

Europsko tržište Izravnog europskog učinka gotovo da nema, jer se Donatova zabrana odnosi samo na SAD, a Europa ima vlastiti, stariji režim. Što već vrijedi u EU. DMA je Google i Apple označio kao "gatekeepere" i od njih traži da korisnicima dopuste instalaciju aplikacija i trgovina trećih strana, uz prijetnju kazni do deset posto globalnog prihoda, odnosno dvadeset posto za ponovljene prekršaje. Google je pritom prošao razmjerno lako jer je sideloading ionako dopuštao, pa mu DMA nije nametnuo distribuciju suparničkih trgovina unutar samog Play Storea. Paradoks je da će američki Android u tom pogledu biti otvoreniji od europskog: američka zabrana izrijekom traži pristup Googleovu katalogu aplikacija i distribuciju suparničkih trgovina putem Play Storea, što DMA ne traži.

Utjecaj na korisnike

Za krajnje korisnike ova odluka donosi praktičnost lakšeg pristupa alternativnim platformama poput Epic Games Storea, bez potrebe za zaobilaznim instalacijama. Smanjenje Googleove standardne provizije od 30 % na konkurentskim platformama moglo bi posljedično sniziti cijene pretplata i digitalnih sadržaja za krajnjeg kupca.

Uvjeti ulaska u Play Catalog Access Program

S druge strane, sigurnosni aspekt rješava se kroz takozvani Play Catalog Access Program. Trgovine koje žele ući u Google Play morat će proći godišnju tehničku reviziju koja košta 5.000 dolara i biti registrirane kao pravni subjekti. Te trgovine moraju održavati stopu detektiranog zlonamjernog softvera ispod 1 % kako ne bi izgubile pristup Googleovu katalogu aplikacija.