Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar grupe, proglašen krovnim Vizionarom godine

Uz krovnog Vizionara godine proglašeni su i ovogodišnji Vizionari po kategorijama: Mate Uzinić, riječki nadbiskup (društvo), Nikola Kapraljević i Tomislav Car, osnivači Infinuma i Productivea (tehnologija), Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar grupe (gospodarstvo), Dani Černi, paraatletičar i osvajač zlata na Svjetskom prvenstvu (sport) te Igor Bezinović, redatelj filma Fiume o morte! (kultura)

PR srijeda, 13. svibnja 2026. u 16:45
Zajednička fotografija svih dobitnika nagrada ove godine

Titulu krovnog Vizionara godine ove je godine ponio Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar grupe, za transformaciju kompanije prema središnjoj domaćoj inženjerskoj kompaniji koja cijelom sektoru otvara vrata međunarodnog tržišta. Nagrade su dodijeljene  na konferenciji Vizionar godine u organizaciji tportala, jednog od vodećih  news portala u Hrvatskoj. Konferencija Vizionar godine okupila je uzvanike iz svih sfera poslovnog i društvenog života zemlje, događaj je uveličao i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Tomislav Ćorić, kao izaslanik Predsjednika Vlade RH kao i drugi uvaženi gosti.

Središnji dio konferencije bila je panel diskusija „Vizije koje mijenjaju Hrvatsku“ na kojem su po prvi puta zajedno nastupili Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe i CEO Bugatti Rimac, Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke i potvrđeni potpredsjednik Europske središnje banke, Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, Zrinka Cvitešić, međunarodno priznata glumica te Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja. Kroz inspirativan razgovor podijelili su svoja razmišljanja o sve važnijoj ulozi vizionara u današnjem sve turbulentnijem svijetu te su potvrdili da je danas unatoč svim okolnostima itekako moguće iz Hrvatske napraviti međunarodni iskorak i zamijećenu karijeru.

Tomislav Car, Infinum / Productive
Uz glavnu titulu Vizionara godine, Gordan Kolak osvojio je i priznanje Vizionara godine u kategoriji gospodarstvo. U kategoriji tehnologija Vizionari godine su Nikola Kapraljević i Tomislav Car, osnivači kompanija Infinum i Productive, koji su iz Hrvatske razvili međunarodno konkurentne tehnološke tvrtke. U kategoriji društvo Vizionar godine je riječki nadbiskup i metropolit Mate Uzinić, koji se tijekom 2025. godine posebno istaknuo kao glas dijaloga, uključivosti i smirivanja društvenih tenzija. Vizionar godine u kategoriji kultura je Igor Bezinović, redatelj filma Fiume o morte!, koji je u 2025. osvojio glavnu nagradu na festivalu u Rotterdamu te godinu zaokružio europskim Oscarom, nagradom EFA. Vizionar godine u kategoriji sport je Deni Černi, paraatletičar koji je na posljednjih pet velikih natjecanja osvojio medalju, uključujući i zlato na Svjetskom prvenstvu, nakon čega je proglašen najboljim hrvatskim parasportašem u 2025. godini.

”Vizionar godine nije samo odavanje priznanja onima koji, svako u svojem području, svojim stvaranjem sebi i svima oko sebe otvara nove prilike, nego projekt koji živi tokom čitave godine na način da okuplja ljude i ideje koje mijenjaju naše društvo na bolje, inspiriraju nas i potiču da budemo bolji. To potvrđuju svi naši dosadašnji laureati i nominirani. Ponosni smo na to što kao medij čiji je moto ”mjerilo za bitno” ističemo takve pojedince i što imamo tako uvažen žiri koji ih bira“, izjavila je Dijana Suton, glavna urednica tportala.

