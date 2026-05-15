HRT slavi 100 godina postojanja na obljetnicu prvog emitiranja Radio Zagreba

Hrvatska radiotelevizija danas obilježava 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Upravo na današnji dan, 15. svibnja 1926. godine u 20:30 sati, eterom su na srednjem valu emitirane sad već legendarne riječi spikerice Božene Begović: "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb".

Program je tada bio emitiran s Markovog trga u Zagrebu, započeo hrvatskom himnom te još i najavom ravnatelja Ive Sterna, a slušatelji su čuli službeni bilten, glazbu europskih skladatelja i petnaestominutne novosti. Od toga dana Radio stanica Zagreb neprekidno emitira program – sve do današnjih dana, sada pod nazivom Hrvatski radio.

Radio stanica Zagreb bila je među prvim postajama u Europi koja je raspisala javni natječaj za originalne radiodramske tekstove. Već do kraja 1926. godine započela su i prva izvještavanja s terena. Prijenosi uživo uključivali su otkrivanje spomenika J. J. Strossmayeru, opere iz HNK-a, prijenose svetih misa te svakodnevnu podnevnu zvonjavu s crkve sv. Marka.

Radijski odašiljački uređaj, Božena Begović Arhiva HRT

U srpnju je bio emitiran i prvi pravi sportski prijenos, nogometna utakmica HAŠK – Građanski, koju je reporter Vilim Brkić opisivao izravno s terena. Bio je to jedan od najranijih sportskih prijenosa u ovom dijelu Europe, samo nekoliko mjeseci nakon Praga i Budimpešte. Hrvatski radio imao je već sljedeće godine prvi prijenos iz SAD-a te prvi međunarodni prijenos koncerta, iz Beča, kao i prvu hrvatsku radiodramu.

U sklopu obilježavanja velike obljetnice HRT je pokrenuo i projekt "100 trenutaka za pamćenje", kojim se gledatelji i slušatelji prisjećaju najvažnijih trenutaka iz bogate radijske i televizijske povijesti. Središnji dan proslave donosi cjelodnevni program koji povezuje radijske i televizijske sadržaje te javljanja uživo s različitih lokacija. Najavljena je i velika svečanost u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Povodom 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaje i prigodnu kovanicu od 2 eura, dok Hrvatska pošta priprema posebnu poštansku marku.