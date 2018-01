Hrvatski Team Tesla došao je do cilja i osvojio prestižnu nagradu "Media Whore of the Year"!

Hrvatski Team Tesla došao je do cilja u Banjulu i time uspješno završio ovogodišnji reli Budapest – Bamako, kao prvi tim koji je na ovom, ili bilo kojem drugom afričkom reliju, sudjelovao potpuno električnim autom, Teslom Model X. Prema našim saznanjima, u sklopu relija obavljen je i prvi prelazak Sahare električnim autom, te je Team Tesla svoje postignuće prijavio i Guinessovoj knizi rekorda.

Zadnji dani su nam prošli relativno ležerno, nakon pakla Mauritanije i Zapadne Sahare, detaljno opisanog u epskim prethodnim tekstovima. Izbjegavali smo off road i pijesak, i preko Nouakchotta, St. Louisa i Dakra došli do Banjula. U Dakru smo dali i intervju za okupljene zapadnoafričke medije. Najstrašniji detalj, u ovom inače mirnom segmentu puta, bio je prelazak ušća rijeke Gambije na prekrcanom trajektu u očajnom stanju.

Kad konačno dođe trajekt, s njega 20 minuta izlazi gusta rijeka ljudi i vozila. To nije velik trajekt, kao jedan od onih manjih do srednjih Jadrolinijinih, pitaš se gdje je sva ta hrpa ljudstva, auta, kamiona i mopeda stala? Najviše fascinira broj mopeda i ljudi. Onda se sjetiš da povremeno u vijestima čitaš o nesrećama brodova u trećem svijetu, sa stotinama mrtvih, pa zbrojiš dva i dva.

Na ovaj trajektić krcaju i divovske kamione koji mu mogu sasvim poremetiti težište, a rampe za ulazak/silazak nema. Ne postoji ništa što bi spriječilo malo veći val da sasvim zalije garažni prostor. Na mjestu gdje je na našim trajektima rampa kod njih je samo ograda od šipki i odmah more, van svih pomorskih i sigurnosnih standarda.



Jedan lokalni web ima tekst naslova "Barra ferry - disaster waiting to happen". Prelazak rijeke u mraku, na prekrcanom brodu, bio je jedan od neugodnijih momenata puta i jedva smo čekali da dođemo na drugu stranu.



Bojim se da će jedan dan ovaj trajekt postati mračna crtica u vijestima i dnevnicima hrvatskih medija, kao još jedna katastrofa u zemlji za koju niste čuli, s brojem žrtava koji će se teško izračunati

Budapest - Bamako, ponekad skraćeno znan i samo kao Bamako rally, najveći je amaterski reli na svijetu, nastao s idejom da se Dakar Rally učini dostupan i "običnim" ljudima. Na reliju je ove godine sudjelovalo oko 150 timova u otprilike isto toliko vozila, iz gotovo svih evropskih zemalja. Timovi su podijeljeni u nekoliko kategorija, od natjecateljskih, do kategorije „Spirit of Bamako“ koja uključuje neobična ili stara vozila, poput Trabanta, Peglice, ili ovogodišnjeg rekordera – 50 godina starog Subarua 360.

Prva odustajanja zabilježena su već na 20 kilometara od starta u Budimpešti, u Africi je bilo nekoliko gubljenja timova u pustinji i savani, a, nažalost, i jedna ozbiljna prometna nesreća. Putni uvjeti varirali su od zimsko-sniježnih u Evropi i na gorju Atlas, do tropskih vrućina u Mauritaniji, Senegalu i Gambiji. Većina timova došla je do cilja, držeći se službenog motoa relija – Anyone, by anything, by any means.

Odmah nakon ciljne ceremonije, Team Tesla donirao je svoj generator, vrijedan oko 30.000 kuna, koji su koristili za napajanje Tesle u pustinji, Lighthouse Foundationu, dobrotvornoj organizaciji koju u Gambiji vodi Zdravko Volgar. Slovenac koji godinama živi u Africi. Generator će završiti u nekom selu ili školi u Gambiji, Zdravko će znati najbolje odabrati....

Na završnoj svečanosti, osim nagrada u natjecateljskim 4x4 kategorijama, dijelile su se i posebne nagrade. Team Tesla dobio je nagradu "Media Whore of the Year" za tim koji ima najsnažniju medijsku i mrežnu nazočnost.