Hrvatski Telekom dobio međunarodno priznanja za održivo poslovanje

Hrvatski Telekom ostvario je ukupnu ESG ocjenu „A“ i 87 od mogućih 100 bodova u procjeni održivosti prema metodologiji London Stock Exchange Groupa (LSEG), čime se svrstao među najbolje ocijenjene kompanije u kategoriji telekomunikacijskih usluga

Prema objavljenim rezultatima, HT se nalazi u vrhu među više od 200 kompanija iz sektora telekomunikacija. LSEG ESG Score jedan je od međunarodno priznatih sustava za procjenu okolišnih, društvenih i upravljačkih praksi (ESG), a temelji se na javno dostupnim informacijama i jedinstvenoj metodologiji koja omogućuje usporedbu kompanija unutar iste industrije.

Iz Hrvatskog Telekoma poručuju kako rezultat potvrđuje dugoročnu usmjerenost kompanije na održivo poslovanje i odgovorno korporativno upravljanje. Ističu da su održivost i ESG načela sastavni dio poslovne strategije, uz ulaganja u digitalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, razvoj zaposlenika, digitalnu uključenost i transparentno upravljanje.

„Biti globalno u samom vrhu, u konkurenciji od više od 200 telekomunikacijskih kompanija iz cijelog svijeta, iznimno je priznanje za našu strategiju održivosti i aktivnosti koje sustavno provodimo. Neovisna ocjena utemeljena na javno dostupnim podacima potvrđuje da su naša transparentnost i odgovorno upravljanje prepoznati prema najvišim međunarodnim standardima“, izjavio je Matija Kovačević, član Uprave i glavni direktor za financije Hrvatskog Telekoma.

Dodao je kako će kompanija nastaviti ulagati u digitalnu infrastrukturu, inovacije i smanjenje digitalnog jaza, s ciljem stvaranja dugoročne vrijednosti za korisnike, dioničare i društvo.

Ovo priznanje nadovezuje se na niz dosadašnjih nagrada iz područja održivosti. Hrvatski Telekom ove je godine postao prva kompanija u Hrvatskoj kojoj je dodijeljeno priznanje Zlatni HRIO, a petu godinu zaredom osvojio je i Hrvatski indeks održivosti (HRIO). Kompanija je ranije uvrštena i na listu europskih klimatskih lidera Financial Timesa za 2022. godinu.