Hrvatski Telekom osvojio Zlatni HRIO za najviše standarde održivog poslovanja

Hrvatski Telekom dobio je najviše nacionalno priznanje za održivost, zahvaljujući dugogodišnjim ulaganjima u modernu mrežu, smanjenje emisija, kružno gospodarstvo i razvoj digitalnih vještina građana

Bug.hr četvrtak, 26. ožujka 2026. u 17:55
Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma
Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma

Hrvatski Telekom postao je prva kompanija u Hrvatskoj kojoj je dodijeljen Zlatni HRIO, najviše nacionalno priznanje za održivo poslovanje. Priznanje dodjeljuje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj kompanijama koje postižu najviše standarde održivosti i mogu ih potkrijepiti dugogodišnjim, mjerljivim rezultatima.

U kompaniji ističu kako je održivost sastavni dio poslovanja te da o napretku u području okoliša, društva i upravljanja izvještavaju već 22 godine. „Održivost je za nas način na koji vodimo kompaniju. Zato održive prakse ugrađujemo u sve razine poslovanja i donošenja odluka“, poručila je predsjednica Uprave Nataša Rapaić.

Direktorica HR PSOR-a Mirjana Matešić naglasila je da HRIO certifikat potvrđuje ispunjavanje svih zahtjeva metodologije te da je točnost navoda provjerena od strane stručnog auditorskog tima.

Mirjana Matešić, direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
Mirjana Matešić, direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

HT svoje aktivnosti temelji na trima područjima: klimatskim promjenama, učinkovitom korištenju resursa i uključivosti, uz poseban naglasak na digitalnu uključenost građana. Kompanija ulaže u modernizaciju mreže i energetski učinkovitije tehnologije te već od 2021. koristi isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora. Od 2025. godine postiže nultu stopu emisija stakleničkih plinova u vlastitim operacijama, dok je korištenjem “zelene” energije u proteklih pet godina spriječeno 97 tisuća tona CO₂.

Matija Kovačević. član Uprave HT-a za financije
Matija Kovačević. član Uprave HT-a za financije

HT je sklopio i prvi vPPA u Hrvatskoj, kojim pokriva oko 45 posto vlastite potrošnje električne energije te potiče izgradnju novih obnovljivih izvora. Paralelno provode inicijative za odgovorno upravljanje resursima, uključujući prikupljanje više od 100 tisuća starih uređaja kroz platformu “Poziv koji ne propuštaš”.

Velik naglasak stavljen je na digitalnu edukaciju građana kroz programe “AI ti to možeš” i “Alati za moderno doba”, u kojima je do sada sudjelovalo više od 140 tisuća ljudi, uključujući tisuće učenika iz osnovnih škola.

HT svake godine gradi optičku mrežu za više od 100 tisuća novih kućanstava, a ukupno ulaže više od milijardu eura u razvoj mreže i tehnologije. „Digitalna infrastruktura temelj je razvoja gospodarstva i kvalitete života građana“, izjavio je član Uprave Siniša Đuranović.

iniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Hrvatskog Telekoma
iniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Hrvatskog Telekoma

