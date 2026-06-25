Hrvatski Telekom predstavio pobjedničke radove natječaja "AIMO! stvarati i navijati uz AI"

Pobjednički radovi istaknuli su se kreativnošću, originalnošću ideje, kvalitetom izvedbe te inovativnim korištenjem alata umjetne inteligencije te su odražavali navijačku strast prema nogometu

Bug.hr četvrtak, 25. lipnja 2026. u 11:38

Čak 1.379 radova predano je u sklopu natječaja "AIMO! stvarati i navijati uz AI". Autori su kreativno koristili razne alate temeljene na umjetnoj inteligenciji te su kroz video i vizualne radove predstavili vlastitu interpretaciju emocije navijanja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Stručni žiri je među pristiglim radova odabrao deset finalista, a potom i tri najbolja rada. Uz odluku stručnog žirija, dodijeljena je i posebna nagrada gdje je publika glasovima na službenom Instagram profilu Hrvatskog Telekoma odabrala svog favorita.

Prva nagrada stručnog žirija u iznosu od 7.000 eura pripala je radu u kojem Petar „profesionalni“ ornitolog uz pomoć AI alata prevodi ono što nam galebovi „izbornici“ zapravo žele reći. Drugu nagradu u iznosu od 4.000 eura osvojio je video uradak u kojem se prikazuje napeto iščekivanje te slavlje i erupcija emocija nakon postignutog pogotka. Treću nagradu vrijednu 2.000 eura osvojio je video u kojemu pratimo dječaka koji u digitaliziranom svijetu, zahvaljujući emocijama koje nogomet budi, ponovo ujedinjuje i povezuje ljude. Nagradu publike, također u iznosu od 2.000 eura, osvojio je rad koji prikazuje dječaka Marka koji sanja da jednog dana zaigra za reprezentaciju Hrvatske.

Pobjednički radovi istaknuli su se kreativnošću, originalnošću ideje, kvalitetom izvedbe te inovativnim korištenjem alata umjetne inteligencije te su odražavali navijačku strast prema nogometu.

"Natječaj je jasno pokazao koliko talenta, maštovitosti i inovativnih pristupa postoji među domaćim autorima. Drago mi je što smo ovim projektom stvorili platformu koja povezuje nogomet i tehnologiju te dali autorima priliku da predstave svoje ideje. Odaziv je nadmašio sva očekivanja, a pristigli radovi su originalni i osobni te potvrđuju kako umjetna inteligencija može biti snažan alat za kreativno izražavanje", izjavio je Igor Vukasović, direktor Korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma.

Natječaj "AIMO! stvarati i navijati uz AI" dio je aktivnosti Hrvatskog Telekoma usmjerenih na približavanje umjetne inteligencije široj javnosti te poticanje kreativnog i odgovornog korištenja novih tehnologija. Projekt je kroz edukativne sadržaje i kreativni izazov pokazao kako AI može otvoriti nove mogućnosti za razvoj ideja, stvaralaštvo i produkciju sadržaja.

Najbolji radovi deset finalista predstavljeni su i na posebnoj izložbi u Zen Contemporary Art Gallery, te će biti prikazani i na digitalnim platformama Hrvatskog Telekoma.

Stručni žiri natječaja činili su: Branka Bajt (Hrvatski Telekom), Davor Bruketa (Bruketa&), Ante Cicvarić (Hrvatski nogometni savez), Damir Ciglar (Imago Ogilvy), Filip Filković Philatz (More-Magnets) te Frankica Mitrović Mihić (Zen Contemporary Art Gallery).

Pobjedničko rješenje:

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunska snaga zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

125mm Carbon Fibre woofer, 25mm Carbon Fibre tweeter, 32Hz–28kHz, 89dB, 6Ω, 175W, 2-way, 1000×185×280 mm

2.156 € 2.800 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL Bar 1300 MK2

11.1.4 kanalni sustav, 2470 W maksimalne snage, True Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, odvojivi bežični surround zvučnici, 8" dual-driver bežični subwoofer, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, PureVoice 2.0

1.119 € 1.689 € Akcija

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi