HT predstavio najbolje projekte s donacijskog natječaja Generacija Next

Projekti automatizirani pilićarnik, kojim se upravlja putem mobilnog telefona i veliki kolaboracijski projekt, koji je kroz interaktivnu kartu povezao preko 100 škola i raznih udruga i omogućio prikaz meteoroloških pokazatelja diljem Hrvatske u realnom vremenu, izabrani su kao najbolji projekti donacijskog natječaja Generacija Next u sezoni 2017./2018.

Na zadnji dan školske godine u Hrvatskom Telekomu najbolje projekte prezentirali su njihovi autori i mentori koji su ih vrijedno razvijali tokom čitave godine. Automatski pilićarnik izradili su učenici Osnovne škole Iver iz Sesveta, pod vodstvom mentora Romana Rupčića, dok je kolaboracijski projekt predstavio Nenad Bakić, suosnivač Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), kao partner donacijskog natječaja.

Hrvatski Telekom je i ove godine kroz donacijski natječaj Generacija Next sa 700.000 kuna podržao razvoj najboljih projekata temeljenih na naprednoj tehnologiji interneta stvari (IoT). U natječaju je ove godine sudjelovalo više od 100 škola i udruga, oko 800 učenika i učenica te 130 mentora.

UKRATKO O NAGRAĐENIM PROJEKTIMA Automatizirani ekološki uzgoj pilića temeljen na IoT tehnologijii Plićarnikom temeljenim na IoT tehnologiji upravlja se aplikacijom na pametnom mobilnom telefonu, a služi za automatizirani ekološki uzgoj pilića u objektu i van objekta u ograđenom prostoru. Automatski plićarnik automatski kontrolira i upravlja vlagom, temperaturom, rasvjetom i pojilicom i time omogućava uštedu električne energije i vode te čuva okoliš. Edukacijski kolaboracijski projekt "Mjerenje atmosferskih varijabli" Projekt je objedinio preko 100 osnovnih i srednjih škola te udruga diljem Hrvatske, a svaka uključena ustanova je izradila malu stanicu za mjerenje atmosferskih varijabli - temperature, vlage, tlaka, UV indeksa, količine svjetlosti, te količine mikročestica u zraku za prikazivanje onečišćenja zraka. Svi ti podaci prikazuju se u realnom vremenu na interaktivnoj karti Hrvatske. Projekt prikazuje pravu snagu i stečeno znanje u korištenju IoT tehnologija u osnovnim i srednjim školama.

"Živimo u četvrtoj industrijskoj revoluciji i pred nama je novi val tehnoloških promjena. Što se brže prilagodimo, to ćemo kao društvo biti uspješniji. Zbog toga zadnje dvije godine kroz donacijski natječaj ali i raznim drugim aktivnostima kompanije snažno ulažemo u STEM obrazovanje nove generacije – Generacije Next. Upravo su oni budući lideri koji će na tim tehnologijama učiti, stvarati i raditi. Oni su naš najznačajniji resurs za buduće poslovanje, nova zanimanja te razvoj čitavog društva", istaknuo je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije HT-a.

Hrvatski Telekom provodi donacijski natječaj kontinuirano od 2004. godine i u tom je razdoblju s više od 10 milijuna kuna potaknuo realizaciju više od 300 projekata. U posljednje dvije godine donacijski natječaj Generacija Next usmjeren je u poticanje STEM vještina. U tom je razdoblju više od 160 škola opremljeno naprednom opremom za projekte bazirane na IoT tehnologiji, a u projektima je sudjelovalo više od 2000 djece te je educirano više od 130 učitelja mentora. Također, opremljen je jedinstveni laboratorij za astrobiologiju u Višnjanu kroz koji prođe više od 700 djece godišnje, a educirano je više od 300 mentora.

Donacijski natječaj Hrvatskog Telekoma Generacija Next za sezonu 2018./2019. je u tijeku, a prijave za sve osnovne i srednje i škole i razne udruge koje promiču razvoj STEM vještina otvorene su do 1. srpnja (do ponoći). Kao i prethodnih godina za realizaciju projekata Hrvatski Telekom dodjeljuje ukupno 700.000 kuna i to u dvije kategorije - kategoriji digitalnih inovacija temeljenih na tehnologiji interneta stvari i kategoriji istraživačkih znanstvenih projekata.