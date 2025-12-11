HUDI predstavio planove za 2026. i izabrao novog predsjednika - Zorana Turkovića

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) održala je godišnju skupštinu na kojoj su okupljeni članovi i stručnjaci analizirali ključne regulatorne promjene na europskoj razini, razmotrili izazove umjetne inteligencije u medijskom sektoru te definirali strateške prioritete za razdoblje pred nama

HUDI skupština otvorena je izlaganjem predstavnice Europske Komisije, Andree Čović Vidović, koja je predstavila najnoviji pregled ključnih europskih akata relevantnih za medijsku industriju – DMA, DSA, EMFA i AI Act. Sudionici su dobili jasan uvid u nadolazeće rokove, obveze i prilike koje ovi propisi donose digitalnim izdavačima, posebice u područjima transparentnosti, odgovornosti platformi i zaštite medijskog pluralizma.

Andrea Čović Vidović, Europska komisija u HR © Slavko Midžor PIXSELL

Posebnu pažnju izazvalo je predavanje Birgera Soilanda iz norveške tvrtke Tollbit na temu AI scrapinga i razumijevanja mehanizama prikupljanja sadržaja od strane velikih AI sustava. Soiland je detaljno objasnio kako funkcionira AI scraping – automatizirano prikupljanje sadržaja medija od strane velikih modela umjetne inteligencije – te koje posljedice ima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Njegovo izlaganje otvorilo je važna pitanja o budućnosti odnosa između medijske industrije i tehnoloških platformi te nužnosti stvaranja jasnog regulatornog okvira koji će jamčiti pravednu uporabu izdavačkog sadržaja.

HUDI skupština: izvješća, izbori i strateški planovi

Nakon stručnog dijela uslijedila je formalna skupština članova HUDI-ja. Predstavljeno je i usvojeno financijsko izvješće i završni račun za 2024. godinu, čime je potvrđena stabilnost udruge i uspješnost niza provedenih aktivnosti. Razmotren je i rad udruge u 2025. godini, uključujući regulatorne inicijative, rast projekata mjerenja i istraživanja, razvoj profesionalnih standarda te brojne edukacije i međunarodne suradnje.

Skupština je izabrala i novo vodstvo. Nakon isteka mandata dosadašnje predsjednice Maje Blumenšajn (Nova TV), za novog predsjednika HUDI-ja izabran je Zoran Turković (Styria). Njegov mandat obilježit će daljnje jačanje pozicije izdavača u odnosu na tehnološke platforme, intenzivnija suradnja s domaćim i europskim institucijama te nastavak rada na postavljanju kvalitetnih standarda digitalnog tržišta.

Zoran Turković, Styria © Slavko Midžor PIXSELL

“Zahvaljujem članovima HUDI-ja na ukazanom povjerenju. Digitalno tržište nalazi se u razdoblju najvećih promjena do sada, obilježenom snažnim regulatornim iskoracima i ubrzanim razvojem umjetne inteligencije. Upravo zato je važno da kao industrija djelujemo jedinstveno i da jasno artikuliramo potrebe i interese hrvatskih medija. HUDI će i dalje biti snažan partner institucijama, ali i aktivan zagovarač pravednih i transparentnih uvjeta na tržištu. Nastavit ćemo razvijati standarde, istraživanja i alate koji će pomoći izdavačima da ostanu konkurentni i inovativni. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom nastaviti graditi stabilno i održivo medijsko okruženje koje štiti kvalitetno novinarstvo i javni interes.”

Predstavljen je i plan aktivnosti za 2026. godinu. HUDI će nastaviti djelovati kao ključni zagovarač medijskih prava, s naglaskom na aktivnu suradnju s resornim Ministarstvom, regulatornim tijelima, Europskom Komisijom i međunarodnim partnerima. U središtu rada ostat će i HUDI-jeva uloga stručnjaka u području digitalnog tržišta, uključujući razvoj industrijskih standarda, unaprjeđenje mjerenja posjećenosti portala, rast HUDI AdEx projekta, praćenje digitalnih pretplata te provedbu opsežnih B2C istraživanja o navikama i stavovima korisnika.

U 2026. HUDI postaje aktivan dio međunarodne zajednice pridruživanjem WAN-IFRA-i, vodećoj globalnoj organizaciji izdavača vijesti koja okuplja medijske kuće iz više od 120 zemalja i potiče inovacije te kvalitetno novinarstvo, i ENPA-i, krovnoj europskoj udruzi koja zastupa interese izdavača pred institucijama EU i sudjeluje u oblikovanju ključnih politika za medijski sektor. Time HUDI potvrđuje svoju ulogu modernog, međunarodno usmjerenog predstavnika digitalnih izdavača te osigurava da domaća medijska zajednica bude ravnopravan sudionik globalnih i europskih trendova u izdavaštvu te jača svoju međunarodnu suradnju, pristup relevantnim znanjima i utjecaj na rasprave o budućnosti digitalnog izdavaštva.

Skupština je na kraju usvojila i financijski plan za 2026. godinu, koji osigurava stabilno financiranje svih strateških projekata te omogućuje daljnje širenje istraživačkih, edukacijskih i tehnoloških aktivnosti.

HUDI nastavlja jačati digitalnu medijsku industriju

Ovogodišnja HUDI skupština potvrdila je važnu ulogu udruge kao centralnog mjesta za razvoj digitalnog izdavaštva u Hrvatskoj. U vremenu intenzivnih promjena, od regulatornih do tehnoloških, HUDI ostaje ključni akter koji povezuje industriju, institucije i međunarodnu zajednicu te radi na stvaranju transparentnog, pravednog i održivog medijskog tržišta.