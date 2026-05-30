Idućeg tjedna održava se ​​​​​​​Computex 2026 s temom "AI Together"

Taipei od ponedjeljka ugošćava računalnu industriju. Bit će tu od laptopa za 300 dolara do Nvidijinih superračunala, Computex 2026 donosi konkretne odgovore na mnoga pitanja

Nangang Exhibition Center u Taipeiju u ponedjeljak postaje najvažniji izložbeni prostor u tehnološkoj industriji. Dok CES u Las Vegasu tradicionalno služi kao pozornica za potrošačku elektroniku i koncepte koji nikad neće izaći na tržište, Computex je uvijek bio mjesto gdje se pokazuje kamo ide IT industrija i gdje će se ulagati novac u skoroj budućnosti. Tema ovogodišnjeg izdanja, "AI Together", nije marketinška fraza, nego opis što se namjerava pokazati: industrija prelazi iz faze obećanja u fazu isporuke. Tehnološki portali već su počeli nabrajati što se očekuje na sajmu.

Computex 2026 traje od 1. do 5. lipnja, a u središte pozornosti, kao i prošle godine, stavlja AI infrastrukturu, Nvidiju i tajvanski poluvodički ekosustav. Jensen Huang drži uvodno predavanje.

Kraj AI laptopa kao luksuzne kategorije

Prve dvije godine "AI PC" era bila je rezervirana za premium segment, a ove se godine znatno proširuje. Qualcomm je već najavio Snapdragon C platformu za prijenosna računala od 300 dolara naviše, što je izravan odgovor na Appleov pritisak kroz niskobudžetni Neo. Intel paralelno priprema seriju Wildcat Lake (Core 3), izgrađenu na 18A procesu za Chromebookove i studentske laptope.

Nvidia napada Intel

Najočekivanija najava na Computex 2026 jest Nvidia N1X, Arm-bazirani system-on-chip za Windows laptope, razvijen u suradnji s MediaTekom. Nvidijin Twitter račun najavljivao je "novu eru PC-ja", a gotovo istovremeno objavu je preuzeo i Microsoftov Windows profil, što upućuje da bi N1X mogao biti Windows-on-Arm sustav. Ako se ostvare procjene tržišnih analitičara, ovo je najizravnija prijetnja x86 arhitekturi u posljednjih dvadeset godina. Nvidia ulazi s prednosti: softverski ekosustav za AI optimizaciju već postoji, hardver se gradi oko njega.

Memorijska kriza

I dok cijene prijenosnika za krajnje korisnike polako padaju, situacija s komponentama kreće se u potpuno suprotnom smjeru. Glavni krivac su nezasitni apetiti podatkovnih centara. Visokopropusna memorija (HBM), ali i standardni DDR5 RAM, trenutno se preusmjeravaju prema serverskim gigantima brzinom kakva dosad nije zabilježena. Industrija ovaj fenomen već naziva "memorijskim vakuumom": resursi koji su trebali pojeftiniti i postati standard za masovno tržište sada završavaju u serverskim farmama za treniranje sljedeće generacije AI modela. Svi pogledi uprti su u Micron i SK Hynix, od kojih se na Computexu očekuju konkretni odgovori na pitanje koliko će ova suša potrajati.

Vera Rubin i AMD

U enterprise segmentu apsolutna zvijezda je Vera Rubin NVL72 superračunalo. Jensen Huang je već najavio da će druga polovica 2026. biti iznimno radna uz isporuke Grace Blackwella, nove Vera Rubin arhitekture i još jednog, zasad strogo čuvanog aduta. No ovdje nije riječ samo o još bržem čipu. Dok je aktualni Blackwell optimiziran za sirovu procesorsku snagu, Rubin je inženjerski fokusiran na agentični AI, sustave koji više ne traže samo uzorke u podacima, već su sposobni za potpuno autonomno donošenje zaključaka.

S druge strane, AMD ne sjedi prekriženih ruku, ali problemu pristupa iz drugog kuta. Njihovi nadolazeći Zen 6 Epyc procesori fokus stavljaju na ono što trenutno najviše muči vlasnike serverskih farmi: temperaturu. Kako su moderni podatkovni centri opasno blizu fizičkim granicama potrošnje električne energije i toplinskog opterećenja, AMD eksperimentira s egzotičnim rješenjima poput dijamantnih materijala za hlađenje. Tko god prvi riješi jednadžbu ekstremnih performansi uz održivu potrošnju energije, držat će ključeve globalne tehnološke infrastrukture u sljedećem desetljeću.

Što Computex znači za investitore

Prema Gartnerovim prognozama, globalna potrošnja na AI u 2026. dosegnut će 2,52 bilijuna dolara, rast od 44 posto u godinu dana, a samo AI infrastruktura dodaje 401 milijardu novih investicija. Sve što se ovog tjedna objavljuje u Taipeiju izravno određuje gdje taj kapital završava.

Kineski faktor

Iako će većina izvršnih direktora u Taipeiju tu temu vjerojatno izbjegavati u službenim obraćanjima, nemoguće je ignorirati geopolitički uteg koji visi nad cijelim sajmom. Pitanje uloge Kine i njezinih ambicija ostaje najveća nepoznanica u jednadžbi budućnosti hardverske industrije. Dok Washington pojačava pritisak sankcijama, Peking uzvraća agresivnim ulaganjima u vlastite pogone, što je posebno osjetljiva tema za Tajvan, otok koji je istovremeno globalno središte proizvodnje čipova i meta teritorijalnih pretenzija.

Upravo je ovog tjedna Huawei podigao prašinu objavom plana kojim namjerava drastično smanjiti tehnološki jaz u odnosu na TSMC. Ono što intrigira analitičare jest činjenica da Huawei to planira postići unatoč tome što mu je onemogućen pristup najnaprednijim strojevima za fotolitografiju.

Na marginama Computexa, iza zatvorenih vrata, glavna pitanja bit će usmjerena na Huawei kao potencijalnog rivala ne samo TSMC-u, već i Nvidiji. Uspjeh Huaweija u postizanju tehnološke samodostatnosti značio bi tektonsku promjenu u globalnom poretku, pretvarajući trenutnu tržišnu utakmicu u izravnu bitku za digitalni suverenitet između Istoka i Zapada.