"Imam dva Outlooka i nijedan ne radi", žale se astronauti misije Artemis II

Posada NASA-ine misije Artemis II, prve s ljudima prema Mjesecu u više od 50 godina, susrela se s problemom koji je poznat svima na Zemlji - Microsoft Outlook je prestao raditi

Bug.hr četvrtak, 2. travnja 2026. u 22:24

Kontrolni centar misije Artemis, imamo problem - i to onaj s kojim se može poistovjetiti gotovo svaki korisnik Microsoftovih proizvoda. Samo trinaestak sati nakon spektakularnog lansiranja misije Artemis II, koja označava povratak čovječanstva prema Mjesecu nakon više od 50 godina, astronauti su prijavili tehnički kvar s Microsoft 365 softverom.

Dok je četveročlana posada u letjelici Orion jurila brzinom većom od 6500 km/h, na udaljenosti od gotovo 50.000 kilometara od Zemlje, ostali su u gotovo stalnom kontaktu s NASA-inim kontrolnim centrom u Houstonu. Tijekom jedne od komunikacija, zapovjednik misije Reid Wiseman javio se s vrlo poznatim problemom: "Također vidim da imam dva Microsoft Outlooka, i nijedan od njih ne radi, ako se želite spojiti na daljinu."

Kao da zovete IT podršku, samo iz svemira

Možda ste iznenađeni činjenicom da svemirska letjelica Orion, koju je u orbitu ponijela raketa SLS, koristi komercijalni softver poput Microsoft 365. Međutim, NASA već godinama standardizira svoje alate na Microsoftovom paketu za produktivnost, suradnju i komunikaciju. Iako se kritični sustavi leta oslanjaju na specijalizirani i visoko redundantni softver, astronauti koriste komercijalne laptope i tablete za svakodnevne zadatke poput provjere rasporeda i e-pošte.

Nakon prijave kvara, Kontrolni centar je odgovorio: "Spojit ćemo se na vaš PCD i javiti vam kad završimo." PCD je kratica za "Personal Computing Device", odnosno osobni računalni uređaj, što je u ovom slučaju vjerojatno laptop ili tablet s Windows operativnim sustavom. Baš kao i tehnička podrška na Zemlji, NASA-ini stručnjaci su iskoristili daljinski pristup kako bi riješili problem. Otprilike sat vremena kasnije, javili su posadi da je Outlook ponovno u funkciji.

Misterij "dva Outlooka" zapravo je lako objašnjiv. Vjerojatno je riječ o Microsoftovoj tranziciji na "novi Outlook" za Windows. Mnogi sustavi danas imaju instaliran i klasični Outlook, koji je dio uredskog paketa, i novu, web-baziranu aplikaciju koja zamjenjuje stari Windows Mail. To često dovodi do dvostrukih ikona i zbunjujućih situacija, čak i u svemiru.

Naravno, ni astronauti ni kontrola misije nisu zvučali pretjerano zabrinuto. Problem s Outlookom bio je tek manja neugodnost i nije utjecao na ključne komunikacijske kanale niti na sigurnost misije. Štoviše, posada je ranije uspješno riješila i manji mehanički kvar na ventilatoru sustava za reciklažu urina, što samo pokazuje da su ovakve sitnice sastavni dio života u svemiru.

Ovaj simpatičan trenutak podsjeća nas da su astronauti, unatoč herojskom pozivu, i dalje ljudi koji se susreću s istim tehnološkim frustracijama kao i mi ostali. Dok misija Artemis II nastavlja svoj povijesni put prema Mjesecu, sigurni smo da se posada, baš kao i mi, nada da će u budućnosti imati samo jedan Outlook - i to onaj koji radi bez greške.

 

