IN2 grupa predstavila novu generaciju bolničko informacijskog sustava za zdravstvo u Hrvatskoj

Na ovogodišnjoj UPUZ konferenciji u Opatiji, koja tradicionalno okuplja vodeće stručnjake hrvatskog zdravstva, tvrtka IN2 predstavila je BIS (bolnički informacijski sustav) nove generacije , koji će obilježiti sljedeće desetljeće digitalizacije hrvatskog zdravstva

UPUZ konferencija već godinama okuplja ravnatelje bolnica, predstavnike ministarstava i tehnološke partnere koji zajedno promišljaju kako unaprijediti zdravstveni sustav. U tom je kontekstu IN2 grupa, kao vodeći proizvođač digitalnih rješenja za zdravstvo u Hrvatskoj, prikazala konkretne inovacije i predstavila nova tri modula Bolničkog informacijskog sustava. S gotovo 30 godina iskustva u IT sektoru, IN2 grupa danas svakodnevno podržava gotovo 40.000 krajnjih korisnika u bolnicama, potvrđujući svoju ključnu ulogu u digitalizaciji bolnica i zdravstvenih ustanova.

„Zdravstvo 21. stoljeća ulazi u razdoblje u kojem tehnologija više nije samo podrška, nego ključni pokretač promjena. Govorimo o personaliziranoj medicini, praćenju ishoda liječenja i integriranom zdravstvu koje povezuje sve razine zdravstvene skrbi. Naš je zadatak kao tehnološkog partnera osigurati da informacijski sustavi prate novonastale promjene, i to dugoročno, sigurno i održivo. BIS nove generacije gradimo s fokusom na interoperabilnost, učinkovitost i očuvanje privatnosti podataka. Put prema zdravstvu budućnosti su IT sustavi koji povezuju, imaju jednostavno korisničko iskustvo i usmjereni su na pacijenta koji je u središtu događaja.“, izjavio je Ivan Gabrić, predsjednik Uprave IN2 grupe.

Na konferenciji u Opatiji predstavljeni su prvi moduli BIS-a nove generacije, koji pojednostavljuju rad zahvaljujući intuitivnom sučelju, manjem broju klikova i fokus na cilj, štedeći vrijeme i optimizirajući ključne procese. Sustav ne samo da olakšava svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika, već donosi i značajna poboljšanja kroz digitalizaciju poslovnih procesa. Tranzicija na novu platformu bit će postupna i trajat će sljedeće tri godine, uz mogućnost da korisnici, uz prateće edukacije, samostalno upravljaju resursima.

„IN2 grupa razvija novu generaciju bolničkog informacijskog sustava temeljenog na modernoj web arhitekturi, što će smanjiti potrošnju resursa i poboljšati korisničko iskustvo prema najnovijim UX standardima. Sustav je fokusiran na skalabilnost, sigurnost, interoperabilnost i dugoročnu održivost. Svaki modul razvija se u bliskoj suradnji s krajnjim korisnicima kroz testiranje prototipova i radionice, kako bi implementacije zaista odgovarale stvarnim potrebama.“, izjavio je Danijel Budaković, izvršni direktor Sektora zdravstva i jave uprave.