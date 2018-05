Kongres zaustavio Trumpov pokušaj pomoći ZTE-u

Nedavno smo pisali kako se američki predsjednik Trump uključio u priču oko rigorozne kazne koju je Američko ministarstvo trgovine izreklo kineskoj tvrtki ZTE. Na svom službenom Twitter profilu objavio je da u suradnji s kineskim predsjednikom nastoji riješiti cijelu situaciju kako bi ZTE mogao nesmetano nastaviti poslovati.

No čini se kako će sve ipak ostati na jednom tweetu s obzirom na to da je američki Kongres blokirao svaki pokušaj spašavanja kineske tvrtke glasovanjem o ovom problemu u sklopu povelje Fiscal Year 2019 Commerce, Justice and Science Appropriations.

Trumpovu ideju jednoglasno su odbacila oba politička bloka (demokrati i republikanci), s time da su pojedini demokratski senatori optužili predsjednika da bi pomaganjem ZTE-u narušio američke interese u korist Kine.

Odlukom Kongresa nestaje bilo kakva nada da bi se izrečena zabrana mogla ublažiti ili čak ukinuti. U međuvremenu ZTE nastoji postići dogovor s drugim proizvođačima čipova kao što su MediaTek i Samsung.