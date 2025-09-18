Lenovo predstavio novu generaciju AI uređaja i rješenja za korisnike, tvrtke i mobilne platforme

Lenovo je, na sajmu IFA 2025, u sklopu događanja Lenovo Innovation World 2025 i pod sloganom Smarter AI for All, predstavio svoj najnoviji portfelj inovacija pokretanih umjetnom inteligencijom

Stjepan Bilić četvrtak, 18. rujna 2025. u 08:10
Lenovo Innovation World 2025 📷 Lenovo
Početkom ovog mjeseca Lenovo je na sajmu IFA 2025, u sklopu događanja Lenovo Innovation World 2025, predstavio svoj najnoviji portfelj inovacija pokretanih umjetnom inteligencijom. I ove godine službeni slogan je bio dobro poznati – Smarter AI for All.

Koncept: ThinkBook VertiFlex &#128247; Lenovo

Nova linija, obuhvaća računala snažnih performansi, inteligentne tablete, gaming uređaje i Motorola pametne telefone. Koncept ThinkBook VertiFlex ima rotirajući 14-inčni zaslon i korisničko sučelje prilagođeno umjetnoj inteligenciji, dok Lenovo Smart Motion koncept demonstrira višesmjerni stalak za prijenosno računalo s upravljanjem gestama, glasovnim naredbama i ergonomijom usmjerenom na zdravlje.

ThinkPad P16 Gen3 &#128247; Lenovo

Za napredne korisnike, Lenovo je proširio svoj portfelj komercijalnih radnih stanica spremnih za umjetnu inteligenciju, predvođen redizajniranim ThinkPad P16 Gen 3 i ažuriranim ThinkPad P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s i Gen 4 te P14s i Gen 6. Ove prijenosne radne stanice, koje se mogu konfigurirati s opcijama visokih performansi, izgrađene su za podršku razvoju umjetne inteligencije i visokoučinkovitim kreativnim tijekovima rada na svakoj razini.

ThinkPad X9 Aura Edition - Glacier White 📷 Lenovo
ThinkPad X9 Aura Edition, jedno od Lenovo Copilot+ računala unaprijeđeno umjetnom inteligencijom, dobilo je opciju ledeno bijele boje – Glacier White. Dostupan je u ograničenim količinama i u veličinama od 14 i 15 inča.

ThinkVision P40WD-40 📷 Lenovo
Lenovo je predstavio ThinkVision P40WD-40, 39,7-inčni zakrivljeni ultraširoki monitor rezolucije 5120x2160, s Thunderbolt 4 priključnom stanicom s jednim kabelom i energetski učinkovitim dizajnom koji pomaže u smanjenju potrošnje energije.

ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 📷 Lenovo
Osvježeni je i portfelj ThinkPad Smart Dock koji uključuje Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 i podržava velike brzine, upravljanje uređajima u cloudu i podršku za do četiri zaslona s visokom brzinom osvježavanja. Magic Bay HUD za ThinkBook, prvi put predstavljen kao koncept Tiko Pro ranije ove godine, uskoro će biti dostupan na odabranim tržištima.

Lenovo provodi pilot projekt razvoja AI asistenata na uređajima putem svog programa usluga AI Fast Start, koristeći Intelov AI Assistant Builder. Cilj projekta je pomoći kupcima prihvaćanje umjetne inteligencije u stvarnom svijetu. Pilot projekt odražava kako Lenovov pristup usmjeren ka uslugama može pomoći organizacijama u sektorima poput izdavaštva, zdravstva i financija da brzo implementiraju prilagođena AI rješenja koja na prvo mjesto stavljaju privatnost.

Legion Go (8,8&quot;, 2&quot;) &#128247; Lenovo

Za PC gamere, Lenovo je proširio svoj Legion portfelj globalnim predstavljanjem Lenovo Legion Go (8,8", 2") ručnog gaming računala koje sadrži poboljšane TrueStrike kontrolere, OLED zaslon i produljeno trajanje baterije. Također su najavljeni Legion Pro 7 (16", 10"), LOQ Tower 26ADR10 i tri nova Legion Pro OLED gaming monitora (32UD-10, 27UD-10 i 27Q-10) koji kombiniraju ultrabrzo osvježavanje s PureSight vizualima.

Besplatno ažuriranje softvera za trodimenzionalni način rada također dolazi za Legion Glasses Gen 2, što će omogućiti impresivno iskustvo igranja više od 20 naslova za podržane Legion Go uređaje i prijenosna računala.

FlickLift 📷 Lenovo
Kako bi pojednostavio svakodnevno stvaranje sadržaja, Lenovo je također predstavio FlickLift, pametni vizualni element za uređivanje slika za Yoga i IdeaPad uređaje koji koristi umjetnu inteligenciju za uklanjanje pozadina, izoštravanje subjekata i pojednostavljenje rada sa slikama između aplikacija.

Yoga Tab &#128247; Lenovo

Lenovo je predstavio nove AI tablete i dodatke. Novi Yoga Tab dizajniran je za kreativne profesionalce, a uključuje 3.2K PureSight Pro zaslon, hibridne AI značajke na uređaju i podršku za Lenovo Tab Pen Pro s naprednom funkcijom pretvaranja skice u sliku. Tu je i ultra lagani Idea Tab Plus, koji nudi AI alate poput Smart Notes, Circle to Search i Gemini integracije u šarenom i prijenosnom dizajnu.

motorola edge 60 neo 📷 Lenovo
Motorola je predstavila nove dodatke svom portfelju pametnih telefona. Ponudu novih uređaja predvodi motorola edge 60 neo, kompaktan, elegantan uređaj koji sadrži moto ai Motorolin AI paket na uređaju koji poboljšava fotografiju, produktivnost i svakodnevnu upotrebljivost. Uparen s vrhunskim sustavom trostrukih kamera, sa Sony LYTIA senzorom i namjenskim telefoto objektivom, edge 60 neo pruža personalizirano, intuitivno iskustvo - od snimanja pa sve do razgovora.

moto g06 &#128247; Lenovo

Motorola je također predstavila moto g06 i moto g06 power koji donose napredne osnovne funkcije u njihovu klasu. Oba imaju prostrane 6,88” zaslone, 50MP kamere s umjetnom inteligencijom, impresivni Dolby Atmos® zvuk i Circle to Search with Google. moto g06 power uključuje bateriju od 7000 mAh, vodeću u klasi, za do 2,5 dana neprekidnog korištenja, dok oba modela podržavaju brze performanse i obilne mogućnosti pohrane s do 12 GB RAM-a (s RAM Boostom) i 256 GB prostora za pohranu.



