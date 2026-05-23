Meta lansirala Forum, Reddit izgubio šest posto vrijednosti u jednom danu

Meta je u četvrtak bez konferencije za novinare, objave na blogu i bez ijednog službenog priopćenja tiho pustila u Appleov App Store novu samostalnu aplikaciju za Facebook Grupe pod nazivom Forum

Tržište je reagiralo brže od Metine službe za odnose s javnošću. Dionice Reddita pale su 5,9 posto u popodnevnom trgovanju. No nije to jedina loša vijest za Reddit, jer je i prije ovog petka gubio gotovo 40 posto vrijednosti od početka godine, usprkos tome što je u travnju objavio sedmi uzastopni kvartal rasta prihoda iznad 60 posto.

Forum nije posebno originalan proizvod

Meta ga predstavlja kao platformu koja funkcionira slično Redditu. U opisu u Appleovoj trgovini aplikacijama Meta Forum predstavlja kao posvećen prostor za dublje rasprave, prave odgovore i zajednice do kojih je korisnicima stalo. Aplikacija izvlači razgovore iz korisnikovih postojećih Grupa umjesto da ih miješa s objavama prijatelja i algoritmički gurnutim sadržajem, a svaka objava iz Foruma automatski se usklađuje s glavnom Facebook aplikacijom. Uz to dolaze dvije funkcije temeljene na umjetnoj inteligenciji: "Ask", koji pretražuje odgovore po grupama bez potrebe da korisnik ručno pretražuje svaku zasebno, i pomoćnik za administratore koji pomaže moderatorima upravljati zajednicama.

Nije prvi put da Meta pokušava nešto takvo

Kompanija je identičnu aplikaciju za Grupe imala od studenog 2014. i ugasila je 2017. bez jasnog objašnjenja. Reddit je u međuvremenu izašao na burzu, izgradio reklamnu infrastrukturu i postao jedina platforma koja u velikoj mjeri još uvijek funkcionira kao mreža tematskih zajednica. I to je očito povod koji je natjerao Metu da objavi Forum.

Može li Meta izgraditi 50 novih aplikacija?

Wall Street Journal izvijestio je ranije da je Zuckerberg zaposlenicima na internom sastanku rekao kako s glavnim direktorom za proizvode Chrisom Coxom razmatra može li Meta izgraditi 50 novih aplikacija. Forum je druga nova Meta aplikacija u svibnju, nakon Instantsa za fotografije. Tihi nastup nije skromnost, nego ispipavanje tla prije nego što se uključi Metin distribucijski stroj koji Reddit nema kako zaustaviti.

Moguće postupno urušavanje Reddita?

Wall Streetska analitička kuća Truist Securities, kako prenosi mreža CNBC, ocijenila je Forum kao pokušaj kompanije da se natječe s Redditom kao “mrežnim forumom za javni diskurs koji predstavlja novu prijetnju" uz napomenu da je rizik od ovog poteza, ako uspije, postupno urušavanje Redditove korisnosti za povremene korisnike koji imaju manje odanosti prema zajednici i jednostavno žele odgovore.

Threads nije ugasio X, ali je dokazao da Meta može koristiti doseg postojeće mreže za izgradnju ozbiljnog suparnika u kategoriji koja je izgledala kulturološki zaštićena. Forum bi mogao slijediti isti obrazac. Facebook ima tri milijarde aktivnih korisnika i godinama izgrađene odnose s oglašivačima na globalnoj razini, infrastrukturu koju Reddit nema i ne može izgraditi u kratkom roku.

Aplikacija nije dostupna u EU-ovoj trgovini aplikacijama. Meta je potvrdila da je Forum još uvijek u fazi testiranja.