Meta otpušta 8.000, premješta 7.000. Ostatak industrije slijedi primjer

Meta u tjedan dana ima i otkaze i rekordne prihode, a ostatak tehno industrije slijedi isti obrazac: manje zaposlenika, više kapitala u AI infrastrukturu. Pitanje nije treba li preobrazba, nego tko će je platiti?

Ivan Podnar srijeda, 20. svibnja 2026. u 09:03

Meta počinje danas s najavljenim otpuštanjima: odrezat će oko 8.000 zaposlenika, desetinu od 78.865 koliko ih je imala krajem 2025. Uz to, kompanija poništava 6.000 otvorenih radnih mjesta koja su se planirala popuniti, dakle ukupni rez na radnoj snazi bliži se 14.000 pozicija. Paralelno, 7.000 zaposlenika premješta se u četiri nova tima fokusirana na AI, uključujući "Applied AI Engineering" i "Agent Transformation Accelerator", strukture dizajnirane, prema CTO Andreasu Boswortu, za razvoj AI agenata koji će obavljati zadatke koje danas rade ljudi. Nije moguće a ne spomenuti ironiju: dakle, radit će na sustavima koji će ih kasnije zamijeniti.

Eiminirano oko 33.000 radnih mjesta

Metina kapitalna ulaganja za 2026. iznose između 115 i 135 milijardi dolara, gotovo duplo više nego 72,2 milijarde potrošene prošle godine. Novac ide u podatkovne centre, GPU-ove i infrastrukturu za Llama modele. Uključujući ovaj val, Zuckerberg je od 2022. do danas eliminirao oko 33.000 radnih mjesta: prvi krug je bio korekcija pandemijskog prekomjernog zapošljavanja, drugi "godina učinkovitosti", treći tzv. performance management, a ovaj bi trebao biti prenamjena fonda za plaće u AI kapitalnu opremu. I to govori da je sve to samo prelijevanje novca iz raznih izvora u planove za razvoj AI-a.

Nije Meta izuzetak

Pred mjesec dana Tom's Hardware je u iscrpnom članku pobrojao što se događa u tehnološkoj industriji, ne samo u SAD-u. Od 1. siječnja do travnja 2026. iz industrije je otišlo 78.557 zaposlenika, od čega više od 76% s pozicijama u SAD-u. Od toga, gotovo 48% otpuštanja pripisuje se smanjenju potrebe za ljudskim radom zbog AI-a i automatizacije radnih procesa.

Amazon je u siječnju rezao 16.000 uloga. Block Jacka Dorseyja otpustio je 4.000 radnika, ili 40% ukupnih zaposlenika. Dell je u ožujku smanjio globalnu radnu snagu za 10%, Oracle za potencijalno 30.000. Sredinom travnja, prema podacima koje je prikupio Tech Insider, ukupni broj rezova u tehnološkom sektoru prešao je 150.000 od početka godine, a analitičari projiciraju godišnji total od 264.730 rezova globalno, što bi nadmašilo 2025. godinu s 245.000.

Stopa nezaposlenosti u tehnološkom sektoru SAD-a porasla je na 5,8% u ranom 2026., najviše od dot-com krize 2001.-2002., a prosječno vrijeme do ponovnog zapošljavanja za otpuštene produžilo se s 3,2 mjeseca u 2024. na 4,7 mjeseca.

"AI washing" kao kategorija

Puno je već pisano o tome da nije svako otpuštanje s AI oznakom zaista uzrokovano AI-om, i to potvrđuju oni s vrha. Sam Altman je na summitu u veljači u Indiji rekao da "postoji tzv. AI washing gdje se AI koristi kao izgovor za otpuštanja koja bi se ionako dogodila", ali da postoji i "stvarno restrukturiranje radnih mjesta". Challenger, Gray & Christmas, privatna konzultantska tvrtka sa sjedištem u Chicagu, našla je podatak da je AI kao razlog za otpuštanja u 2026. naveden za 13% svih najavljenih rezova, u usporedbi s 5% u cijeloj 2025. godini.

Razloga za veće brojeve ionako nema. Deloitteova studija pokazuje da samo 14% organizacija koje ispituju agentne AI sustave ima rješenja gotova za produkcijsku primjenu, a svega 11% ih aktivno koristi. Kompanije otpuštaju ljude pozivajući se na AI produktivnost, dok AI u stvarnosti nije dovoljno zreo da ih zamijeni.

AI trenutno omiljeni krivac

EPIC (Economic Policy Innovation Center), desnocentrični neprofitni think tank sa sjedištem u Washingtonu koji zagovara ekonomske politike slobodnog tržišta, u svom opsežnom izvještaju iz travnja navodi da kompanije bilježe 92-postotni rast zapošljavanja za AI-specifične pozicije, s plaćama višim za 56% u usporedbi s tradicionalnim ulogama. Dakle, nova radna mjesta postoje, ali su dostupna samo radnicima koji posjeduju vještine koje stare pozicije redovito nisu zahtijevale. I dalje: nezaposlenost tek diplomiranih stručnjaka od 22 do 27 godina iznosi 5,6%, u usporedbi s ukupnom stopom od 4,2%, upravo jer AI preuzima kognitivne zadatke za koje ih je fakultet osposobljavao.

Zato je AI trenutno omiljeni krivac. Pisali smo da je Eric Schmidt izviždan tijekom govora na promociji studenata, povod je AI.  Nije bez razloga: podaci sugeriraju da AI zaista otežava zapošljavanje dijela novih diplomanata.

Tko plaća preobrazbu

Ne ostaje ništa drugo nego savjet: prekvalifikacija je nužna. No preobrazba industrije prema AI infrastrukturi nije besplatna, samo je pitanje tko nosi trošak, dioničari koji gledaju rekordne prihode, ili zaposlenici koji čekaju četiri i pol mjeseca na novi posao.

Za kraj, jedna brojka koja cijelu priču stavlja u pravi okvir: tjedan dana prije nego što su zaposlenici dobili otkaze, Meta je objavila rekordne kvartalne prihode: 56,31 milijardu dolara.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi