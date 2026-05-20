Meta otpušta 8.000, premješta 7.000. Ostatak industrije slijedi primjer

Meta u tjedan dana ima i otkaze i rekordne prihode, a ostatak tehno industrije slijedi isti obrazac: manje zaposlenika, više kapitala u AI infrastrukturu. Pitanje nije treba li preobrazba, nego tko će je platiti?

Meta počinje danas s najavljenim otpuštanjima: odrezat će oko 8.000 zaposlenika, desetinu od 78.865 koliko ih je imala krajem 2025. Uz to, kompanija poništava 6.000 otvorenih radnih mjesta koja su se planirala popuniti, dakle ukupni rez na radnoj snazi bliži se 14.000 pozicija. Paralelno, 7.000 zaposlenika premješta se u četiri nova tima fokusirana na AI, uključujući "Applied AI Engineering" i "Agent Transformation Accelerator", strukture dizajnirane, prema CTO Andreasu Boswortu, za razvoj AI agenata koji će obavljati zadatke koje danas rade ljudi. Nije moguće a ne spomenuti ironiju: dakle, radit će na sustavima koji će ih kasnije zamijeniti.

Eiminirano oko 33.000 radnih mjesta

Metina kapitalna ulaganja za 2026. iznose između 115 i 135 milijardi dolara, gotovo duplo više nego 72,2 milijarde potrošene prošle godine. Novac ide u podatkovne centre, GPU-ove i infrastrukturu za Llama modele. Uključujući ovaj val, Zuckerberg je od 2022. do danas eliminirao oko 33.000 radnih mjesta: prvi krug je bio korekcija pandemijskog prekomjernog zapošljavanja, drugi "godina učinkovitosti", treći tzv. performance management, a ovaj bi trebao biti prenamjena fonda za plaće u AI kapitalnu opremu. I to govori da je sve to samo prelijevanje novca iz raznih izvora u planove za razvoj AI-a.

Nije Meta izuzetak

Pred mjesec dana Tom's Hardware je u iscrpnom članku pobrojao što se događa u tehnološkoj industriji, ne samo u SAD-u. Od 1. siječnja do travnja 2026. iz industrije je otišlo 78.557 zaposlenika, od čega više od 76% s pozicijama u SAD-u. Od toga, gotovo 48% otpuštanja pripisuje se smanjenju potrebe za ljudskim radom zbog AI-a i automatizacije radnih procesa.

Amazon je u siječnju rezao 16.000 uloga. Block Jacka Dorseyja otpustio je 4.000 radnika, ili 40% ukupnih zaposlenika. Dell je u ožujku smanjio globalnu radnu snagu za 10%, Oracle za potencijalno 30.000. Sredinom travnja, prema podacima koje je prikupio Tech Insider, ukupni broj rezova u tehnološkom sektoru prešao je 150.000 od početka godine, a analitičari projiciraju godišnji total od 264.730 rezova globalno, što bi nadmašilo 2025. godinu s 245.000.

Stopa nezaposlenosti u tehnološkom sektoru SAD-a porasla je na 5,8% u ranom 2026., najviše od dot-com krize 2001.-2002., a prosječno vrijeme do ponovnog zapošljavanja za otpuštene produžilo se s 3,2 mjeseca u 2024. na 4,7 mjeseca.

"AI washing" kao kategorija

Puno je već pisano o tome da nije svako otpuštanje s AI oznakom zaista uzrokovano AI-om, i to potvrđuju oni s vrha. Sam Altman je na summitu u veljači u Indiji rekao da "postoji tzv. AI washing gdje se AI koristi kao izgovor za otpuštanja koja bi se ionako dogodila", ali da postoji i "stvarno restrukturiranje radnih mjesta". Challenger, Gray & Christmas, privatna konzultantska tvrtka sa sjedištem u Chicagu, našla je podatak da je AI kao razlog za otpuštanja u 2026. naveden za 13% svih najavljenih rezova, u usporedbi s 5% u cijeloj 2025. godini.

Razloga za veće brojeve ionako nema. Deloitteova studija pokazuje da samo 14% organizacija koje ispituju agentne AI sustave ima rješenja gotova za produkcijsku primjenu, a svega 11% ih aktivno koristi. Kompanije otpuštaju ljude pozivajući se na AI produktivnost, dok AI u stvarnosti nije dovoljno zreo da ih zamijeni.

AI trenutno omiljeni krivac

EPIC (Economic Policy Innovation Center), desnocentrični neprofitni think tank sa sjedištem u Washingtonu koji zagovara ekonomske politike slobodnog tržišta, u svom opsežnom izvještaju iz travnja navodi da kompanije bilježe 92-postotni rast zapošljavanja za AI-specifične pozicije, s plaćama višim za 56% u usporedbi s tradicionalnim ulogama. Dakle, nova radna mjesta postoje, ali su dostupna samo radnicima koji posjeduju vještine koje stare pozicije redovito nisu zahtijevale. I dalje: nezaposlenost tek diplomiranih stručnjaka od 22 do 27 godina iznosi 5,6%, u usporedbi s ukupnom stopom od 4,2%, upravo jer AI preuzima kognitivne zadatke za koje ih je fakultet osposobljavao.

Zato je AI trenutno omiljeni krivac. Pisali smo da je Eric Schmidt izviždan tijekom govora na promociji studenata, povod je AI. Nije bez razloga: podaci sugeriraju da AI zaista otežava zapošljavanje dijela novih diplomanata.

Tko plaća preobrazbu

Ne ostaje ništa drugo nego savjet: prekvalifikacija je nužna. No preobrazba industrije prema AI infrastrukturi nije besplatna, samo je pitanje tko nosi trošak, dioničari koji gledaju rekordne prihode, ili zaposlenici koji čekaju četiri i pol mjeseca na novi posao.

Za kraj, jedna brojka koja cijelu priču stavlja u pravi okvir: tjedan dana prije nego što su zaposlenici dobili otkaze, Meta je objavila rekordne kvartalne prihode: 56,31 milijardu dolara.