Mike Diver gostuje u Muzeju povijesti videoigara

U vrijeme kada su računala većini bila nedostižna, ovakve igre donijele su ugođaj arkada u domove, uključujući klasike kao što su Space Invaders, Zaxxon, Pac-Man i Tron. Elektroničke stolne igre (eng. electronic table-top games) obilježile su razdoblje od kasnih 1970-ih do sredine 1980-ih, a izdavale su ih tvrtke Epoch, Konami, Tomy i Nintendo. S pojavom prijenosnih konzola početkom 1990-ih, polako padaju u zaborav sve dok ih Mike Diver nije dokumentirao u svojoj knjizi From Coin-Ops to Table-Tops: The Essential Electronic Games (Numskull Publishing, 2024) i dao im pažnju kakvu zaslužuju.

Predavanje će biti popraćeno fotografijama i informacijama iz knjige, a uključivat će igre kao što su Astro Wars i Puck Monster, uz zanimljivosti iz vremena kada su nastale. Iako se tehnički nisu mogle uspoređivati s arkadnim originalima, ove su igre bile posebne na svoj način te predstavljaju fascinantan dio povijesti videoigara.

Mike Diver već više od dva desetljeća prati, istražuje i piše o svijetu videoigara. Radio je u uredništvu, marketingu i odnosima s javnošću za velike medije kao što su VICE i BBC, a tijekom godina dao je i značajan doprinos promišljanju i razumijevanju kulture i dizajna videoigara. Autor je knjiga Indie Games: The Complete Introduction to Indie Gaming i Retro Gaming: A Byte-Sized History of Video Games, u kojima spaja istraživački rad sa strašću prema igrama, stavljajući fokus na povijest videoigara, kreativne procese i mjesto koje zauzimaju u suvremenoj digitalnoj baštini.

Mike Diver

Predavanje će se održati u prostoru Muzeja, na adresi Draškovićeva 10, s početkom u 19 sati. Ulaznice vrijede i za posjet Muzeju, a mogu se kupiti putem sljedeće poveznice.