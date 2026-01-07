Mike Diver gostuje u Muzeju povijesti videoigara

Muzej povijesti videoigara ove nedjelje, 11. siječnja 2026. organizira predavanje uglednog britanskog autora i urednika Mikea Divera pod nazivom Čari nesavršenih arkada: Elektroničke stolne igre 1980-ih

Bug.hr srijeda, 7. siječnja 2026. u 23:24

U vrijeme kada su računala većini bila nedostižna, ovakve igre donijele su ugođaj arkada u domove, uključujući klasike kao što su Space Invaders, Zaxxon, Pac-Man i Tron. Elektroničke stolne igre (eng. electronic table-top games) obilježile su razdoblje od kasnih 1970-ih do sredine 1980-ih, a izdavale su ih tvrtke Epoch, Konami, Tomy i Nintendo. S pojavom prijenosnih konzola početkom 1990-ih, polako padaju u zaborav sve dok ih Mike Diver nije dokumentirao u svojoj knjizi From Coin-Ops to Table-Tops: The Essential Electronic Games (Numskull Publishing, 2024) i dao im pažnju kakvu zaslužuju.

Predavanje će biti popraćeno fotografijama i informacijama iz knjige, a uključivat će igre kao što su Astro Wars i Puck Monster, uz zanimljivosti iz vremena kada su nastale. Iako se tehnički nisu mogle uspoređivati s arkadnim originalima, ove su igre bile posebne na svoj način te predstavljaju fascinantan dio povijesti videoigara.

Mike Diver već više od dva desetljeća prati, istražuje i piše o svijetu videoigara. Radio je u uredništvu, marketingu i odnosima s javnošću za velike medije kao što su VICE i BBC, a tijekom godina dao je i značajan doprinos promišljanju i razumijevanju kulture i dizajna videoigara. Autor je knjiga Indie Games: The Complete Introduction to Indie Gaming i Retro Gaming: A Byte-Sized History of Video Games, u kojima spaja istraživački rad sa strašću prema igrama, stavljajući fokus na povijest videoigara, kreativne procese i mjesto koje zauzimaju u suvremenoj digitalnoj baštini.

Mike Diver
Mike Diver

Predavanje će se održati u prostoru Muzeja, na adresi Draškovićeva 10, s početkom u 19 sati. Ulaznice vrijede i za posjet Muzeju, a mogu se kupiti putem sljedeće poveznice.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi