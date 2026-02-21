Misija Artemis II ponovno će pokušati lansiranje početkom ožujka

NASA je uspješnim testiranjem punjenja goriva i simulacijom odbrojavanja potvrdila spremnost rakete SLS, dok četveročlana posada ponovno započinje obveznu karantenu uoči povijesnog leta oko Mjeseca

Sandro Vrbanus subota, 21. veljače 2026. u 13:32
📷 NASA/Ben Smegelsky
NASA/Ben Smegelsky

Američka svemirska agencija NASA uspješno je protekloga četvrtka u Svemirskom centru Kennedy na Floridi provela ključnu generalnu probu rakete SLS za misiju povratka ljudi u Mjesečevu orbitu. Tijekom testiranja, inženjeri su u raketu utočili gotovo tisuću tona tekućeg goriva te su uspješno izvedena dva odbrojavanja prije lansiranja, što predstavlja završnu fazu priprema pred samo polijetanje.

Poseban fokus tijekom testa bio je usmjeren na praćenje razine tekućeg vodika, koji je u ranijim ispitivanjima bio uzrokovao tehničke poteškoće. Ovoga puta koncentracije vodika ostale su unutar dopuštenih granica, što je potvrdilo učinkovitost novih brtvi na sustavima za dovod goriva, ugrađenih nakon prve generalne probe održane prije nekoliko tjedana.

Spremnost sustava i opreme

Dok inženjeri analiziraju prikupljene podatke, četvero astronauta – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije – započelo je još jednom proces stroge karantene u Houstonu. Ovaj postupak, koji obično traje 14 dana, standardna je mjera zaštite zdravlja posade kako bi se spriječila izloženost bolestima prije misije. Odlazak u izolaciju omogućuje agenciji fleksibilnost unutar predviđenog lansirnog prozora u ožujku. Tijekom boravka u izolaciji, astronauti će maksimalno ograničiti kontakt s okolinom, a planirano je da u Svemirski centar Kennedy stignu otprilike pet dana prije samog polijetanja.

Posada Artemisa II s trening timom prije odlaska u izolaciju 📷 NASA
Posada Artemisa II s trening timom prije odlaska u izolaciju NASA

Uspješna simulacija zatvaranja ulaznog otvora na svemirskoj kapsuli Orion, koju je proveo tim na lansirnoj rampi, dodatno je potvrdila operativnu spremnost svih segmenata misije. Unatoč manjim izazovima s komunikacijskom opremom, inženjeri su izrazili povjerenje u stabilnost sustava, čime su stvoreni preduvjeti za skorašnju finalizaciju priprema za ovaj povijesni let.

Službeni datum lansiranja još uvijek nije formalno potvrđen, no NASA cilja na termin koji nije ranije od petka, 6. ožujka. Konačna odluka ovisit će o završetku preostalih radova na lansirnoj rampi, detaljnoj analizi podataka s generalne probe te ishodu sastanka za provjeru spremnosti leta koji će se održati u nadolazećim danima.

