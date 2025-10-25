Muzej povijesti videoigara osvojio nagradu za najbolji dizajn prostora

Ovogodišnju nagradu Zagreb Design Week Award u kategoriji Dizajn prostora dodjeljuje međunarodni žiri među 17 projekata iz područja interijera i eksterijera, a dobitnik je relativno nedavno otvoreni Muzej povijesti videoigara

Muzej povijesti videoigara dobitnik je ovogodišnje nagrade Zagreb Design Week Award 2025 u kategoriji Dizajn prostora, čime je potvrđen kao jedan od estetski najzanimljivijih kulturnih prostora u gradu.

Uređenje interijera I izložbenog prostora Muzeja povijesti videoigara potpisuje Clinica Studio, specijaliziran inače za dizajn javnih i izložbenih prostora, umjetničkih instalacija i muzejski izložbi, s naglaskom na iskustva posjetitelja i interakcije.

“Stalni postav muzeja osmišljen je kao linearna prostorna naracija koja kronološki prati evoluciju videoigara, a svako razdoblje prati specifičan odabir boja, rasvjete, glazbe I grafičkih elemenata. Time se uspostavlja dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz više osjetila”, objašnjava Vedran Kasap iz Clinica Studija.

Foto: Marko Mihaljević

Osim toga, osnivač i kustos muzeja, Damir Šlogar, kaže da su pri uređenju željeli pobuditi kod posjetitelja nostalgiju i znatiželju jer, dok se jedni u muzeju vraćaju u djetinjstvo, za druge je to prilika da razumiju kako su igre postale ono što danas poznaju.

Treba istaknuti da je Muzej povijesti videoigara već postao jedna od najpopularnijih novih atrakcija u Zagrebu s ocjenom 5.0 na Googleu i TripAdvisoru. I mi smo imali priliku posjetiti ovaj muzej prilikom otvorenja, a kako nam je tamo bilo, pročitajte u tekstu kojeg prilažemo u nastavku.