Muzej povijesti videoigara slavi prvi rođendan uz poklone i gostovanje legende igraće industrije

U proteklih 12 mjeseci, čak je 40.000 posjetitelja iz cijelog svijeta posjetilo Muzej povijesti videoigara u Draškovićevoj 10

Muzej povijesti videoigara ovog će vikenda obilježiti svoju prvu godišnjicu rada, a tim povodom organizira besplatna stručna vodstva i prigodne poklone za posjetitelje. U sklopu proslave u Zagreb dolazi i američki autor videoigara te dobitnik Emmyja, Don Daglow, koji će održati predavanje u muzeju.

“Iza nas je uzbudljiva godina i hvala svima koji su nas podržali. Drago mi je što muzej živi kroz posjetitelje i njihove reakcije. Nastavljamo s obogaćivanjem postava i dovođenjem uglednih gostiju kako bi ovaj prostor ostao središnja točka za očuvanje i interpretaciju videoigara kao kulturne baštine”, priopćio je Damir Šlogar, osnivač muzeja.

Među dosadašnjim projektima muzeja ističu se izložba posvećena razvoju hrvatskih videoigara te dodjela Nagrade za životno djelo u području razvoja videoigara, koju je prvi primio Branimir Makanec. Muzej je ujedno član nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući ICOM i NEMO.

Program obilježavanja obljetnice trajat će od petka do nedjelje, dok je predavanje Dona Daglowa najavljeno za ponedjeljak, 1. lipnja u 18 sati. Daglow je inače poznat po radu na ranim videoigrama i danas obnaša funkciju direktora za strateška partnerstva u američkom muzeju The Strong National Museum of Play.