Na FER-u se održava dvodnevni hackathon za srednjoškolce

Codeplay organizira studentska udruga EESTEC LC Zagreb u suradnji s FER-om, uz podršku niza tvrtki iz tehnološkog i industrijskog sektora

Na Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 28. veljače i 1. ožujka 2026., održat će se Codeplay, srednjoškolski hackathon namijenjen učenicima iz cijele Hrvatske. Riječ je o dvodnevnom događaju na kojem će sudjelovati oko 100 srednjoškolaca, okupljenih u 20 timova.

Tijekom cijelog hackathona, sudionici će raditi na zadatku koji povezuje programiranje, elektroniku i kreativno razmišljanje. Timovi će imati na raspolaganju elektroničke komponente, senzore, PCB-ove i Arduino opremu, a cilj je osmisliti i isprogramirati funkcionalno i originalno rješenje. Organizatori ističu da je za sudjelovanje dovoljno osnovno znanje programiranja, dok će dodatnu podršku pružati mentori, ujedno i studenti FER-a.

Prvog dana hackathona predviđeno je predstavljanje zadatka i rad na projektima, dok će drugog dana timovi prezentirati svoja rješenja, nakon čega slijedi proglašenje najboljih. Najuspješniji timovi podijelit će nagrade iz fonda vrijednog 2.000 eura, dok će svi sudionici dobiti opremu za daljnji rad na vlastitim projektima, kao i prateće materijale.

Organizatori navode da je događaj otvoren za srednjoškolce iz tehničkih škola i gimnazija, a prijave su moguće u timovima od četiri do šest članova. Više informacija dostupno je na službenoj stranici hackathona.