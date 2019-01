Na Twitchu započeo speedrun maraton Awesome Games Done Quick

Prvi Games Done Quick maraton održao se 2010. godine, ali je njegova popularnost, i time i gledanost, narasla tek 2014. godine. Ovi se speedrun maratoni održavaju dvaput godišnje i organizatori su ga pokrenuli s namjerom prikazivanja vještina igrača koji se nalaze u toj zajednici uz prikupljanje sredstava u dobrotvorne svrhe. Zimski maraton zove se Awesome Games Done Quick, a sva prikupljena sredstva idu udruzi Prevent Cancer Foundation.

Ovogodišnje izdanje započelo je u 18 sati i igra koja je dobila čast biti prva je odlični platformer Hollow Knight. U pola sata prikupljano je više od 12 tisuća američkih dolara, a ako je suditi po prijašnjim godinama vjerojatnost da se do kraja maratona prikupi više od dva milijuna dolara prilično je velika.

The crowd is pumped for the first run of #AGDQ2019 pic.twitter.com/ZTXSPt6t1s — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) January 6, 2019

Kao i svaki put, broj igara koje će se jako brzo prijeći podugačak je, a ako vas zanima kada će se koji održati i želite vidjeti koliko brzo se mogu prijeći neke od vaših omiljenih igara, cijeli popis možete proučiti ovdje. Također, u sklopu maratona Devolver Digital je odlučio po nešto jeftinijim cijenama ponuditi dio svojeg kataloga, a ako možda želite koju majicu The Yetee će do kraja maratona prodavati solidnu selekciju i od svake prodaje 4 američka dolara idu PCF-u. Svi oni koji su zainteresirani za doniranje, mogu to odraditi ovdje.

Awesome Games Done Quick 2019 će trajati do iduće nedjelje u ranim jutarnjim satima, pa ako želite uživo što se događa možete to napraviti na Twitch.tvu. Ako ste propustili nešto što ste htjeli odgledati, prelasci se prilično brzo arhiviraju, a najbolje vam je proučiti ili Reddit Speedrun zajednicu ili pratiti što se događa na Games Done Quick Youtube kanalu.