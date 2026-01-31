Najavljujemo četiri "fireside chata" na Bug Future Showu 2026

Posljednjih nekoliko izdanja Bug Future Showa pokazalo je da publika poprilično uživa u točkama jedan-na-jedan, opuštenim "fireside chatovima" u kojima se legende i najistaknutiji akteri tech scene predstavljaju u neformalnom i nešto intimnijem izdanju. Ove godine stoga BFS će na glavnoj pozornici ugostiti čak četiri takve točke – a sve i jedna bit će nešto što se ne propušta i o čemu će se govoriti u mjesecima koji dolaze. U nastavku pročitajte što vas sve čeka 5. veljače na Bug Future Showu 2026.

Iskustvo protiv algoritma

Kad se na pozornici nađu dvojica lidera koji su oblikovali hrvatsku tehnološku scenu, razgovor o budućnosti prestaje biti teorija i postaje duboka analiza nove stvarnosti. Krešimir Madunović (član Uprave Hrvatskog Telekoma) i Ivan Gabrić (predsjednik Uprave IN2 grupe) istražit će dolazak nove generacije AI "radnika" koji se nikada ne umaraju, propitujući jesu li oni rješenje za globalnu ekonomiju ili prijetnja ljudskoj svrsi. Doznajte kako će doba pred nama promijeniti naš suživot s tehnologijom i ima li u svijetu digitalnog savršenstva još uvijek mjesta za kreativnu ljudsku nesavršenost.

Ivan Gabrić, Krešimir Madunović

Fireside chat "Iskustvo protiv algoritma – Legende techa o kraju IT-ja kakvog poznajemo" na programu Bug Future Showa je u četvrtak, 5. veljače, u 12:35 sati na glavnoj pozornici u Mozaik Event Centru.

Globalni scale-up iz Hrvatske

U razgovoru s Petrom Štefanićem, CEO Fonoe Davor Tremac otkriva kako je domaća tvrtka postala nezaobilazan partner najvećim svjetskim digitalnim platformama, rješavajući njihove najkompleksnije globalne izazove. Doznajte specifičnosti rada u kompaniji koja iz Hrvatske diktira tempo u automatizaciji porezne usklađenosti te kako zadržati kulturu inovacija dok eksponencijalno rastete na globalnoj razini. Ovaj fireside chat pruža rijedak uvid u to što je sve potrebno da bi se iz naše sredine stvorio globalni lider spreman za tržišnu utakmicu u digitalnoj budućnosti.

Prije Fonoe, Tremac je bio generalni direktor Ubera za Hrvatsku i jugoistočnu Europu, gdje je stekao bogato iskustvo u vođenju tehnoloških tvrtki i rješavanju regulatornih izazova. Pod njegovim vodstvom, Fonoa je izrasla u jednog od najistaknutijih hrvatskih tehnoloških izvoznika, s korisnicima koji su vodeće globalne tech kompanije.

Davor Tremac, Petar Štefanić

Fireside chat "Globalni scale-up iz Hrvatske – Znanje iza uspjeha globalnih lidera" pogledajte odmah nakon prethodnog fireside chata, u 13:05 sati.

Kava s ministrom

U opuštenoj atmosferi kakvu nudi samo fireside chat Bug Future Showa, doajen domaće tech scene Hrvoje Balen "rešetat" će ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana o tome kako se država planira snaći u novoj realnosti prožetoj umjetnom inteligencijom. Od ambicioznih nacionalnih planova i ulaska hrvatskih tvrtki u prestižne europske IPCEI konzorcije, pa sve do uvođenja AI-ja u urede državne uprave i sudnice, doznat ćemo iz prve ruke što nas čeka iza zavoja digitalne transformacije.

Kao ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Habijan predvodi reformske procese usmjerene na digitalizaciju društva i povećanje učinkovitosti državnih institucija. Otkrijte hoće li novi zakonski okviri biti poticaj ili kočnica inovacijama dok Hrvatska pokušava uhvatiti korak s globalnim tehnološkim poretkom.

Hrvoje Josip Balen, Damir Habijan

Fireside chat "AI kava s ministrom – Tko kuha digitalnu budućnost Hrvatske?" na programu je u 15:25 sati na glavnoj pozornici BFS-a 2026.

Obrana i zaštita

Nakon što su na prošlogodišnjem .debugu osvojili publiku i zaradili titulu najbolje ocijenjenog fireside chata, Ivan Jelušić (Orqa) i Gordan Pešić (DOK-ING) vraćaju nam se i na pozornicu Bug Future Showa. No, ovo nije best of kompilacija – ovo je live update s prve linije tehnološkog fronta.

Rat u Ukrajini nastavlja diktirati tempo inovacija, a suradnja DOK-ING-a i Orqe u međuvremenu je prerasla iz obećavajućeg partnerstva u globalni benchmark za autonomne sustave. Od dubokih šuma Brazila do visokotehnoloških poligona Južne Koreje, ovaj dvojac otkriva kako se njihova vizija "dual-use" tehnologije promijenila u zadnjih godinu dana. Saznajte što se događa kada se spoje vrhunska robotska mehanika i najbrži video-prijenos na svijetu te kakav profil inženjera danas gradi budućnost globalne sigurnosti.

Ne propustite ovu poslasticu, fireside chat "Jelušić vs. Pešić – Povratak u budućnost defence techa" na rasporedu je u 15:55h.

Ivan Jelušić i Gordan Pešić na .debugu 2025

Cjelokupni program Bug Future Showa 2026 potražite u nastavku ili u našoj aplikaciji.