Najveće studentsko esport natjecanje u regiji održava se ovoga vikenda u Zagrebu

Najbolje studentske ekipe iz cijele Hrvatske borit će se za titule ovoga vikenda u četiri popularne igre. Sve će se moći pratiti uživo ili putem Twitcha

Sedma sezona Student Esports Tournamenta (SET), najvećeg studentskog esport natjecanja u regiji, ulazi u završnicu LAN finalom koje će se održati ovoga vikenda, 28. veljače i 1. ožujka, na Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu. Nakon višemjesečnih kvalifikacija i doigravanja, poznate su ekipe koje će se boriti za naslove u Rocket Leagueu, Valorantu, Counter-Strikeu 2 i League of Legendsu.

Naime, u League of Legendsu i Counter-Strikeu 2 u finalu će se susresti Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). TVZ je dosad osvojio oba izdanja Counter-Strikea otkako se igra kao zasebna disciplina, dok je FER ove sezone prvi put izborio finale. U League of Legendsu iste su se ekipe sastale i prošle godine, kada je slavio TVZ.

Foto: SET

Finale Valoranta donosi ogled FERIT-a iz Osijeka i FER-a, pri čemu osječka ekipa igra svoje treće uzastopno finale u toj disciplini. U Rocket Leagueu su plasman na LAN završnicu osigurali Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište Algebra Bernays i TVZ, a ove će godine biti okrunjen novi pobjednik.

Subotnji program započinje finalom Counter-Strikea 2 u 10 sati, nakon čega slijedi League of Legends, dok su u nedjelju na rasporedu završnice Valoranta i Rocket Leaguea od 11 sati. Ulaz za posjetitelje je besplatan, a mečevi će biti dostupni i putem prijenosa na službenom Twitch kanalu turnira.