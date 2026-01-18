NASA-ina raketa za povratak na Mjesec stigla na lansirnu rampu

Raketni sustav SLS i letjelica Orion stigli su na lansirnu rampu 39B nakon dvanaestsatnog transporta, čime su započele ključne pripreme za prvu lunarnu misiju s posadom nakon više od pola stoljeća

Približava se planirani datum lansiranja dugo očekivane misije Artemis II, koja će četvero astronauta poslati u orbitu oko Mjeseca, prvi put nakon 1970-ih godina. U sklopu tih je priprema ovoga vikenda obavljen jedan od najznačajnijih koraka – raketa koja će posadu lansirati prema Mjesecu stigla je na lansirnu rampu.

Ove subote poslijepodne po lokalnom vremenu (tj. u nedjelju rano ujutro po našem), NASA-ina raketa Space Launch System (SLS) i svemirska letjelica Orion postavljene su na lansirnu rampu 39B u Svemirskom centru Kennedy na Floridi. Operacija transporta iz zgrade za sastavljanje trajala je gotovo 12 sati. Cijeli proces nadzirali su inženjeri i tehničari agencije, osiguravajući kritičnu stabilnost sustava tijekom kretanja.

Slijedi generalna proba

Za prijenos masivnog tereta teškog približno pet tisuća tona korišten je posebni transporter-gusjeničar. Krećući se maksimalnom brzinom od svega 1,3 km/h, on je s raketom prešao put od oko šest kilometara. Tijekom izlaska iz hangara, timovi su nakratko zaustavili kretanje kako bi pozicionirali pristupnu ruku za posadu, koja će astronautima omogućiti ulazak u Orion na dan lansiranja.

Dolazak na rampu označava početak priprema za generalnu probu, koja je planirana najkasnije za 2. veljače. Tijekom tog će ključnog testa raketa biti napunjena gorivom i prolaziti kroz procedure odbrojavanja prije lansiranja. Cilj je uvježbati sve korake do samog trenutka polijetanja, uključujući i sigurno pražnjenje goriva iz rakete, što su nužni preduvjeti za sigurnost misije s ljudskom posadom.

Raketa SLS u hangaru i na lansirnoj rampi NASA / Kim Shiflett / Keegan Barber

Ovisno o ishodu testiranja, NASA može provesti dodatne probe ili vratiti sustav SLS i Orion u hangar zbog dodatnih tehničkih zahvata. Uprava misije procijenit će spremnost letjelice, infrastrukture i operativnih timova prije nego što službeno odredi datum lansiranja. Iako se prozor za lansiranje otvara već u petak, 6. veljače, konačna odluka o točnom datumu ovisit će o rezultatima nadolazećih provjera na samoj lansirnoj rampi.

Cilj misije Artemis

Misija Artemis II poslat će četveročlanu posadu na deseterodnevno putovanje oko Mjeseca i natrag na Zemlju. Posadu čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije (CSA). Ovaj probni let predstavlja ključni korak prema uspostavljanju održive prisutnosti na Mjesecu i daljnjim pripremama za slanje prvih astronauta na Mars, što u NASA-i sve češće naglašavaju, pogotovo otkako je na čelo agencije stigao Jared Isaacman.