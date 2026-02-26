NASA otkrila koji je astronaut imao medicinski problem na ISS-u

Prošloga mjeseca NASA je bila suočena s prvom medicinskom hitnom situacijom na Međunarodnoj svemirskoj postaji, odnosno s prvim slučajem evakuacije jednog od astronauta u povijesti svemirskih putovanja. Tada je četveročlana posada, koja je na ISS bila došla u okviru misije Crew-11 kapsulom SpaceX-a, morala biti evakuirana nakon 167 dana u svemiru zbog zdravstvenog problema. NASA-ini astronauti Zena Cardman i Mike Fincke, JAXA-in astronaut Kimiya Yui te Roscosmosov kozmonaut Oleg Platonov vratili su se na Zemlju sredinom siječnja, a tek sada se doznaje tko je od njih zapravo bio "problematičan".

Otkriven identitet

NASA-in astronaut Mike Fincke objavio je putem te agencije službeno priopćenje u kojem pojašnjava okolnosti koje su dovele do ranijeg povratka njegove posade s Međunarodne svemirske postaje. Prema njegovim riječima, 7. siječnja doživio je medicinski incident koji je zahtijevao trenutačnu intervenciju članova posade. Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji i uputama NASA-inih liječnika sa Zemlje, Finckeovo se stanje ubrzo stabiliziralo.

Iako situacija nije proglašena hitnom evakuacijom, NASA je procijenila da je najsigurnija opcija raniji povratak cijele posade na Zemlju. Takva je odluka donesena kako bi se Finckeu omogućio pristup naprednim medicinskim dijagnostičkim alatima i uređajima za snimanje koji nisu dostupni na svemirskoj postaji.

Oporavak u Houstonu

Fincke je naglasio kako se, unatoč ranijem i hitnom povratku, radilo o pažljivo koordiniranom planu, a ne o ishitrenom postupku, čime je osiguran maksimalan nadzor nad njegovim zdravstvenim stanjem tijekom cijelog procesa povratka. Izrazio duboku zahvalnost kolegama iz Ekspedicije 74, timovima NASA-e i SpaceX-a, te medicinskom osoblju bolnice Scripps Memorial u La Jolli. Posebno je pohvalio profesionalizam ostalih članova posade, istaknuvši njihovu predanost koja je dovela do pozitivnog ishoda.

Trenutačno se Mike Fincke nalazi u NASA-inom svemirskom centru Johnson u Houstonu, gdje prolazi kroz standardni proces rekondicioniranja nakon svemirskog leta. Potvrdio je kako se osjeća vrlo dobro te da nastavlja s oporavkom pod nadzorom stručnjaka, uz napomenu kako je "svemirsko putovanje privilegij, a ovakvi događaji podsjetnik na to da smo svi samo ljudi".

Ako ste prošloga mjeseca pažljivo pratili ovu priču, podatak da je riječ o Finckeu mogli ste već pročitati na našim stranicama. Naime, u jednom od priopćenja NASA- o pripremama posade za raniji povratak bilo je navedeno što su tijekom nekoliko dana radili Kardman, Yui i Platonov, do u detalja, dok se Finckea u tom kontekstu aktivnih priprema nije spominjalo – pa se između redova moglo već tada zaključiti da je upravo on bio pogođen zdravstvenim problemom.

O prirodi tog problema niti sada se ne govori, a moguće je da je bila riječ o stanju poput napadaja bubrežnih kamenaca, pojave krvnog ugruška ili blagog moždanog udara, situaciji koja zahtijeva brzu stabilizaciju i naprednu dijagnostiku, ali dopuštaju okvir od nekoliko dana za planirani povratak na Zemlju bez neposredne životne ugroze.