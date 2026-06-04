Objavljena cijena dionice SpaceX-a: evo kako u najvećem IPO-u u povijesti možete i vi biti kupac

Rekordni udio za male ulagače, fiksna cijena bez presedana i tvrtka koja posluje s gubitkom. Tko tu zapravo dobiva dionicu po 135 dolara, a tko plaća skok nakon otvaranja?

Sad se znaju manje-više svi detalji: u prijavi Komisiji za vrijednosne papire SpaceX je odredio cijenu dionica na fiksnih 135 dolara po dionici. Plan je prikupiti oko 75 milijardi dolara prodajom 555,6 milijuna dionica, čime bi to bio najveći IPO u povijesti SAD-a, dvostruko veći od Aramcove ponude iz 2019. Trgovanje na Nasdaqu pod oznakom SPCX očekuje se 12. lipnja.

SpaceX je danas započeo kampanju objavom video prezentacije u kojoj financijski direktor Bret Johnsen objašnjava povezanost između raketne tehnologije, satelitske mreže i vještačke inteligencije.

Zna se i tko će se najviše obogatiti: Elon Musk, rani ulagači, zaposlenici, banke posrednice. Pri ponudbenoj cijeni od 135 dolara Muskova bi se imovina ustalila na oko 988 milijardi dolara, tik ispod praga prvog bilijunaša. Ali, ima li tu mjesta da i netko iz običnog svijeta, takozvani retail ulagač, nešto zaradi?

Koliko dobivaju mali ulagači?

Za malog ulagača rezerviran je neuobičajeno velik dio. Prema izvještajima, to je 30 posto ponuđenih dionica naspram uobičajenih pet do deset posto, što pri ciljanih 75 milijardi vrijedi oko 22,5 milijardi dolara, odnosno približno 166 milijuna dionica. Pristup ide preko brokerskih platformi poput Robinhooda, Fidelityja, Charles Schwaba, SoFija i E*Tradea. Brojka zvuči veliko, no odnosi se na ponudu, ne na tvrtku: tih 166 milijuna dionica čini oko 1,3 posto cijele kompanije. Uz to brokeri ništa ne jamče, već upozoravaju da će cijena od 135 dolara nestati od prve minute trgovanja i biti puno veća.

Komentatori tvde "Musk to ne radi iz dobre volje. Računica je jednostavna: ovakvu valuaciju SpaceX može dosegnuti jedino ako postane meme dionica, ona koju ne pokreću poslovni rezultati nego pomama ulagača. Oklada glasi da će isti mali ulagači koji godinama bezrezervno navijaju za Teslu kupiti i SpaceX, po svaku cijenu."

Može li se dionica rezervirati unaprijed?

Postoji li šansa da se dionice unaprijed rezerviraju putem brokerskih kuća, kao na primjer Fidelity? Da, ali treba imati dosta sreće jer se pristup dionicama po početnoj cijeni od 135 dolara određuje lutrijom, pa je moguće da se od, na primjer, zatraženih tisuću dolara dobije samo desetak. Dakle, mali ulagač koji ne dobije alokaciju kupuje na otvaranju, dakle nakon eventualnog skoka, a kao razlog širokog udjela pojedinaca navodi se očekivanje da oni dulje drže dionice od institucija.

A tko kupuje povlašteno?

Unatoč velikom udjelu namijenjenom malim ulagačima, većina ponude i dalje ide institucionalnim ulagačima, oko 70 posto. Međutim, važno je tko može povlašteno kupiti po ponudbenoj cijeni od 135 dolara. Do pet posto ponuđenih dionica ide zaposlenicima te prijateljima i obitelji izvršnih direktora, uz oslobođenje od uobičajenog lockupa, odnosno mogu odmah prodati dalje. Predsjednik i glavni izvršni direktor JPMorgan Chasea Jamie Dimon ponudu, prema napisima, predstavlja najbogatijim klijentima, a drugi najveći objavljeni dioničar po ekonomskom udjelu ostaje Valor Equity Partners, čiji je osnivač i član uprave Antonio Gracias dugogodišnji Muskov poslovni partner. Banke koje vode posao unatoč tankim naknadama zarađuju oko pola milijarde dolara.

Tko nakon izlaska upravlja tvrtkom?

Dionice koje se nude pripadaju klasi A s jednim glasom. Musk kroz klasu B, gdje svaka dionica nosi deset glasova, zadržava preko 82 posto glasačke moći. Drži 93,6 posto dionica klase B, što mu omogućuje izbor 51 posto članova uprave i odlučivanje o vlastitom smjenjivanju, čime se osigurava od smjene protiv volje.

Zašto je cijena fiksna?

Odluka da se cijena fiksira prije marketinga obrće uobičajeni redoslijed. Raspon cijene inače služi da banke i izdavatelj izmjere potražnju i prema njoj prilagode konačnu brojku. Takav je postupak gotovo nezabilježen kod velikih američkih ponuda, iako je u Europi i Aziji uobičajeniji. Bez tog mehanizma ulagač nema signala je li 135 dolara skupo ili jeftino u odnosu na ostatak tržišta.

Na čemu počiva valuacija?

Valuacija počiva na očekivanjima, ne na rezultatima. Uz opcije i ograničene dionice zaposlenika vrijednost prelazi 1,8 bilijuna dolara, čime bi SpaceX bio veći od Tesle i od svih osim šest članica indeksa S&P 500. U veljači je tvrtka pri preuzimanju Muskovog xAI-ja vrednovana na 1,25 bilijuna, pa porast na 1,8 bilijuna mjeri koliko su se očekivanja u nekoliko mjeseci pomaknula.

SpaceX vrijedi samo 600 milijardi? Analitičar Scott Galloway u biltenu Prof G Markets tvrdi da brojke ne drže vodu: SpaceX traži do dva bilijuna dolara, a po njegovoj računici vrijedi oko 600 milijardi. Pri donjoj granici cilja to je oko 94 puta godišnji prihod, više nego ijedna članica indeksa S&P 500. Starlink je, smatra, izvrstan posao s visokom maržom i bez ozbiljnog suparnika, no na njega je zakvačen xAI koji guta novac: od gotovo 21 milijarde lanjskih ulaganja čak 12,7 milijardi otišlo je u podatkovne centre za umjetnu inteligenciju, više nego u rakete i satelite.

Poslovni rezultati idu u suprotnom smjeru: lani je prijavljen neto gubitak od 4,94 milijarde dolara na 18,7 milijardi prihoda, nakon dobiti godinu prije, a u prvom tromjesečju 2026. gubitak od oko 4,28 milijardi, uz akumulirani manjak od 41,3 milijarde na kraju ožujka.

Odakle bi trebali doći prihodi?

Kao potencijalne prihode tvrtka navodi izravnu vezu satelita s mobitelima, proizvodnju čipova s Teslom te baze na Mjesecu i koloniju na Marsu. Najveći dio te projekcije čini orbitalna računalna infrastruktura za umjetnu inteligenciju, smještanje podatkovnih centara u svemir, tehnologija koja prema vlastitoj prijavi još ne postoji.

Među prihodima koji bi trebali pokriti troškove ističe se ugovor s Anthropicom vrijedan 1,25 milijardi dolara mjesečno. U istoj prijavi stoji da ga obje strane mogu raskinuti uz otkazni rok od 90 dana, a Musk je javno relativizirao njegovu dugoročnost. Dio tog prihoda nastaje unutar Muskovog kruga tvrtki, budući da je xAI ranije ove godine pripojen SpaceX-u.

Kada će ostale dionice u prodaju?

Koliko dionica i kada smije na tržište nakon izlaska, određuje raspored isteka zabrane prodaje. Oko 7,8 milijardi dionica, uključujući cijeli Muskov udjel, zaključano je dulje od uobičajenih šest mjeseci, a više od 60 posto dionica izdanih prije izlaska ostaje pod ograničenjem. Muskov je dio zaključan 366 dana. Do 911,5 milijuna dionica dolazi na burzu već drugog dana nakon prvog tromjesečnog izvještaja, a jedna tranša tek kad dionica dosegne razinu 30 posto iznad ponudbene cijene.

Kamo će novac nakon prikupljanja na burzi?

Dio prikupljenog novca ima unaprijed određenu namjenu. Tvrtka je obvezna unutar šest mjeseci dijelom otplatiti premosni zajam od 20 milijardi dolara, kojim je velikim dijelom otkupljen visokokamatni dug Muskovih drugih tvrtki. Dodatno, iz kupnje EchoStarovih frekvencija vrijednih blizu 20 milijardi proizlaze obveze od 1,2 milijarde u 2026. i 828 milijuna u 2027. ako se posao zatvori do kraja studenoga te godine.