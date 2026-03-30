Odbrojavanje započinje, astronauti misije Artemis II stigli na Floridu

Četveročlana posada stigla je u NASA-in centar Kennedy radi završnih priprema za lansiranje misije Artemis II, planirano najranije za 1. travnja, uz povoljnu vremensku prognozu i visoka očekivanja

Astronauti odabrani za povijesni probni let misije Artemis II oko Mjeseca stigli su u petak, 27. ožujka, u NASA-in svemirski centar Kennedy na Floridi. Agencija je potvrdila kako je ciljani termin lansiranja srijeda, 1. travnja, unutar dvosatnog prozora koji se otvara u 18:24 po lokalnom vremenu, što je po našem vremenu 24 minute iza ponoći, 2. travnja. Dolazak posade označava ulazak u samu završnicu priprema za misiju koja će ponovno odvesti ljude u blizinu Mjesečeve orbite.

Posljednje pripreme u tijeku

Posadu čine zapovjednik Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch iz NASA-e te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije. Tijekom boravka u centru Kennedy, astronauti će još jednom proći kroz detaljne preglede vremenskog plana lansiranja, sudjelovati u medicinskim provjerama te provesti dragocjeno vrijeme s članovima svojih obitelji prije polaska na višednevni svemirski let, objavila je NASA.

Dok se posada bavi protokolarnim i zdravstvenim pripremama, tehnički timovi na zemlji vrše finalna podešavanja na raketi Space Launch System (SLS) i letjelici Orion kako bi sve komponente sustava bile spremne za početak odbrojavanja.

Trenutačni meteorološki podaci ulijevaju optimizam jer prognoza za dan lansiranja predviđa 80% šanse za povoljne vremenske uvjete. Ipak, stručni timovi nastavljaju pažljivo pratiti situaciju, budući da su primarni razlozi za zabrinutost eventualna naoblaka i potencijalno snažni vjetrovi u području lansirne rampe koji bi mogli utjecati na planirani termin. Podsjetimo, NASA ima i rezervne termine za ovo lansiranje sve do narednog ponedjeljka, 6. travnja.

Plišanac Rise NASA

Ukoliko svi tehnički i vremenski parametri ostanu u granicama sigurnosnih standarda, misija Artemis II označit će ključni korak u NASA-inim nastojanjima za ponovnu uspostavu ljudske prisutnosti u dubokom svemiru. Sljedećih nekoliko dana bit će presudno za finalizaciju svih operativnih procesa uoči otvaranja prvog lansirnog prozora u srijedu poslijepodne – a sve to bit će moguće pratiti i uživo na NASA-inim kanalima na društvenim mrežama.

"Indikator nulte gravitacije"

Prilikom obraćanja medijima u objektu za lansiranje i slijetanje u svemirskom centru, zapovjednik Wiseman predstavio je "Rise", službeni "indikator nulte gravitacije" koji će pratiti posadu na njihovu putovanju. Riječ je o maloj plišanoj igračci čija je svrha vizualno, na zavaban način, potvrditi trenutak ulaska u bestežinsko stanje. Dizajn, koji je osmislio Lucas Ye iz Kalifornije, inspiriran je kultnom fotografijom "Earthrise" zabilježenom tijekom misije Apollo 8, a to je rješenje izabrano kao pobjedničko na natječaju, na koji je bilo pristiglo više od 2.600 prijedloga iz preko 50 zemalja svijeta.