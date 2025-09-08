Održan prvi ovogodišnji susret domaće industrije videoigara u Zagrebu

Zagreb GameDev i HAVC okupili su prošloga petka u Sceni F22 autore igara koje su 2023. dobile HAVC-ovu potporu, a sljedeći će se susret održati već početkom studenog

U dvorani Scene F22 u Zagrebu, prošloga je petka održan prvi ovogodišnji susret domaće industrije videoigara, koji je privukao velik broj posjetitelja i potvrdio rastući interes za hrvatske autore i proizvođače videoigara.

Događaj su organizirali Zagreb GameDev i Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) kroz projekt Games Croatia, uz podršku Akademije dramske umjetnosti. Na susretu su predstavljene igre koje su prošle godine dobile HAVC-ovu potporu, već objavljeni Cave Hikers i The Dunkers, te projekti u razvoju poput Crne Kraljice, It Takes a Tribe, Opera Means Work i Pompeii: The Legacy.

Posebni gost večeri bio je Damir Šlogar, osnivač Muzeja povijesti videoigara, koji je sudionicima predstavio rad muzeja i podijelio ulaznice. S obzirom na veliki interes, najavljen je novi susret domaće industrije videoigara koji će se održati 7. studenoga ove godine.

Djelić atmosfere možete vidjeti na fotografijama u nastavku.