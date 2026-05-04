Otvorene prijave za 25. jubilarni ENT Summer Camp

Program kroz koji je prošlo više od tisuću studenata i mnogima bio prvi korak u karijeri ponovno traži novu generaciju polaznika

PR ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 15:28

Ericsson Nikola Tesla otvorio je prijave za 25. jubilarno izdanje Summer Campa, jednog od najpoznatijih i najdugovječnijih studentskih programa u regiji kroz koji je dosad prošlo više od tisuću studenata, a mnogima je upravo to bio prvi korak prema zaposlenju u struci.

Riječ je o programu namijenjenom studentima završnih godina STEM studija koji žele izaći iz okvira teorije i vidjeti kako izgleda rad na stvarnim projektima. Umjesto simulacija i zadataka s nastave, polaznici rade na rješenjima koja odgovaraju konkretnim potrebama industrije.

Tijekom pet tjedana studenti će, uz mentorstvo stručnjaka iz Ericssona Nikole Tesle, raditi u timovima i razvijati projekte koristeći tehnologije poput umjetne inteligencije (AI), proširene stvarnosti (XR), 5G-a i obrade velikih količina podataka (Big Data). Program se odvija na lokacijama u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

ENT Summer Camp pokrenut je 2001. godine s ciljem povezivanja akademske zajednice i industrije, a danas 25. izdanje predstavlja jednu od ključnih platformi za razvoj mladih inženjera u Hrvatskoj. Upravo kroz ovakav model rada studenti dobivaju priliku primijeniti znanja izravno u praksi i steći iskustvo koje često nedostaje na početku karijere.

„Summer Camp nije samo studentska praksa, već prostor u kojem studenti rade na konkretnim rješenjima i razvijaju vještine koje su im potrebne za daljnji profesionalni razvoj. Za mnoge je to i početak karijere“, istaknuo je Andrej Grgurić, direktor Istraživanja i inovacija u Ericssonu Nikoli Tesli i voditelj programa.

Osim rada na projektima, sudionici će imati priliku sudjelovati u stručnim radionicama, razvijati tehničke i komunikacijske vještine te upoznati način rada u međunarodnom okruženju.

Program se održava u dva termina: od 13. do 24. srpnja te od 25. kolovoza do 11. rujna 2026. godine, a prijave su otvorene do 31. svibnja.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti putem službene stranice Ericssona Nikole Tesle.



