Ovo su nagrade koje možete osvojiti i popusti koje možete koristiti tijekom Bug Future Showa 2018

Kao i svake godine, sponzori Bug Future Showa 2018 pripremili su čitav niz vrijednih nagrada za posjetitelje koji će srijedu, 31. siječnja provesti s nama u zagrebačkom Kinu Europa.

Evo što sve možete osvojiti, uz nekoliko "hintova" kada i kako će se birati dobitnici...

HRVATSKI TELEKOM

Generalni pokrovitelj Bug Future Showa 2018, Hrvatski Telekom, osim glavne nagrade, prijenosnika Lenovo IdeaPad 320 koji dolazi s dodatnim Huawei LTE E3372 USB modemom, a kojeg će darovati na samom kraju showa najzabavnijem Twitterašu koji će koristiti hashtag #BFS2018, pripremio je i genijalne popuste za mobitele u obližnjem T-Centru na Cvjetnom trgu.

Posjetitelji BFS-a tako u periodu od 30. 1. 2018. do 2. 2. 2018. mogu u tom T-Centru ostvariti popust od 1.000 kuna na Top 5 mobitela, a to su: Apple iPhone X, Nokia 8, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ Premium i Huawei Mate 10 Pro. Popust se ostvaruje uz uzimanje pretplate na 12 ili 24 mjeseca u tarifama L, XL i za mlade te Magenta RES za rezidencijalne korisnike te ONE imam sve +, ONE Gold +, ONE Executive + , Najbolja tarifa Imam sve +, Najbolja tarifa Gold +, Najbolja tarifa Premium + i Najbolja tarida Executive + za poslovne korisnike.

SONY

Sony je za tri najkreativnije fotke ili videa s BFS-a koju objavite na društvenim mrežama pripremio Sony Xperiju X Compact Black, Sony Xperiju L1 Pink i Bluetooth zvučnik Sony SRS-XB30 Black. Nagrada će se dodijeliti na kraju panela "Učitelji heroji - arhitekti boljeg svijeta, 2. dio".

ZAGREBAČKA BANKA

Zagrebačka banka je pripremila čak 50 genijalnih gadgeta, od Bluetooth zvučnika do power-bankova koje će sudionici intervjua uživo "CES 2018 - Left to My Own Devices" podijeliti na uobičajeni način, kao i svake godine... :)

CIRCUITMESS

Albert Gajšak će tijekom intervjua uživo "CES 2018 - Left to My Own Devices" podijeliti jednu DIY igraću konzolu MAKERbuino.

SAMSUNG

Samsung će na kraju Bug Future Showa dvojici autora najkretativnijih fotki sa Samsungovog štanda poslanih na društvene mreže pokloniti po dva gadgeta: Samsung MG900 Bluetooth slušalicu te Samsungov power-bank.

NISSAN

Službeno vozilo BFS-a, novi električni Nissan Leaf netko će od posjetitelja Bug Future Showa moći voziti tijekom jednog čitavog vikenda, gdje god hoće. Nagrada će biti dodijeljena na početku jedan-na-jedan obraćanja Luke Abrusa, "Pet minuta za Pet Minuta" onom posjetitelju BFS-a koji napravi najbolju fotku s autom...

UBER

Uber je pripremio deset kodova koji će desetorici najsretnijih posjetitelja BFS-a osigurati po dvije besplatne vožnje Uberom u vrijednosti do 50 kuna, u gradovima u Hrvatskoj gdje je Uber dostupan. I ovu će nagradu podijeliti sudionici intervjua uživo "CES 2018 - Left to My Own Devices".